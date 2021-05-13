Больше не скрывают: девушка Леонардо Ди Каприо публично выразила чувства возлюбленному

46-летний Леонардо Ди Каприо и 23-летняя Камила Морроне - одна из наиболее скрытных пар мирового шоу-бизнеса. Актер и модель стараются не афишировать свои отношения и на людях свои чувства не выдавать. В Instagram друг друга они не показывают, а на красных дорожках позируют и того реже.

Поэтому новое проявление чувств Камилы в ее блоге можно считать хорошим знаком, что влюбленные готовы "выйти из тени".

Леонардо Ди Каприо на днях закинул в свой блог редкое фото, на котором он предстал в амплуа из нового фильма Мартина Скорсезе. Поскольку голливудский красавец делает это крайне редко, сеть была в восторге. Правда, многие не сразу узнали Леонардо из-за новой прически и постройневшего вида. Тем не менее, поклонники буквально засыпали звезду комментариями и поздравлениями с новой ролью.

Камила Морроне не сдержала чувств (фото: instagram.com/camilamorrone)

И Камила также не удержалась, решив сделать приятное любимому. Девушка репостнула в своих сторис публикацию Леонардо. Она не стала ничего писать, но и так стало ясно, что это милый и трогательный жест в поддержку возлюбленного.