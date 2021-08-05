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Удивительное сходство: 21-летняя дочь Риз Уизерспун закрутила роман с копией своего отца

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США, Четверг 05 августа 2021 19:34
Удивительное сходство: 21-летняя дочь Риз Уизерспун закрутила роман с копией своего отца Риз Уизерспун с дочкой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

Риз Уизерспун в первом браке с актером Райаном Филиппом родила двоих детей. Старшей Аве уже 21, и она недавно представила миру своего бойфренда Оуэна Махони.

Сеть не могла не удивиться тому, как похожи влюбленные на родителей Авы в молодости на последнем общем фото в ее Instagram.

Как известно, юная красавица растет копией своей звездной мамы, голливудской актрисы Риз Уизерспун. Те же белокурые волосы, милое личико и точеная фигура. А теперь фанаты разглядели в парне девушки удивительное сходство Райаном Филиппом. И на новом фото оно особенно заметно.

Удивительное сходство: 21-летняя дочь Риз Уизерспун закрутила роман с копией своего отца

Удивительное сходство: 21-летняя дочь Риз Уизерспун закрутила роман с копией своего отцаУдивительное сходство: 21-летняя дочь Риз Уизерспун закрутила роман с копией своего отцаАва с бойферндом, а также Риз Уизерспун с Райаном Филиппом (фото: instagram.com/avaphillippe; Getty Images)

Интересно, что Риз была примерно в том же возрасте, когда встретила своего будущего мужа. Через 2 года после знакомства влюбленные узаконили отношения. В браке Риз и Райан прожили девять лет, родив дочь Аву и сына Дикона. Теперь актриса нашла свое счастье в лице агента Джима Тота, от которого в 2012 году она родила сына Теннесси.

К слову, недавно сама Риз трогательно поздравила своего мужа с днем рождения.

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