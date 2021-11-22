Уговаривает меня: Могилевская засветилась с загадочным мужчиной и рассказала о его предложении

Наталья Могилевская любит оставлять для поклонников загадочные послания . Например, на днях заинтриговала их свими планами на выходные – она опубликовала фото с загадочным молодым человеком на флайборде, закрыв его лицо, и заставила поклонников гадать, кто же скрывается под стикером. И вот, настало время раскрыть интригу.

На странице Могилевской в Instagram появилось совместное фото с некоим мужчиной в гидрокостюме.

На фотоколлаже певца стоит на суше и "дает пять" молодому человеку, который парит над водной гладью.

"Знакомьтесь: мой друг, который уговаривает меня заняться флайбордингом и научиться летать на воде. Как думаете, страшно или нет? Вы бы рискнули?" – поинтересовалась у поклонников Наталья.

Наталья Могилевская показала друга-экстремала (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения фанов артистки разделились. Некоторые решили, что с профессионалом бояться нечего, ведь он всегда поможет и подскажет, а значит, рискнуть стоит. Другие же посчитали такую затею опасной.