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Ух, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейне

Вторник 08 сентября 2020 14:31
Ух, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейне
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Певица взбудоражила сеть эротичными кадрами в воде

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, - известная любительница откровенных фото и частенько публикует снимки в купальнике, чем нередко вызывает критику в сети. Однако 37-летнюю мать троих детей это совершенно не смущает. Она в очередной раз устроила жаркую съемку.

Пикантными фото, сделанными в бассейне, Анна поделилась на своей странице в Instagram.

Фигуристая красотка запечатлена в необычном черном купальнике с ну очень глубоким декольте, выставив напоказ свою пышную грудь. Откровенный наряд также состоит из прозрачных черных шорт и накидки-боа на одно плечо.

Ух, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейне

Дополнили яркий образ украшения с большими камнями и эффектный вечерний макияж. К слову, Седокова не упустила возможности блеснуть и помолвочным кольцом, которое подарил ей молодой возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, когда сделал предложение в июле.

Звезда выложила три кадра, которые несколько загадочно подписала, чем вызвала споры среди поклонников.

Ух, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейнеУх, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейне

Анна Седокова завела сеть пикантными фото в бассейне (фото: instagram.com/annasedokova)

"Один", "Нас только двое", "И раз тебе обещала.. ТРИ", - прокомментировала Анна.

Ее жених оставил под кадрами множество сердечек, а пользователи сети принялись осыпать восторженными комментариями.

  • Великолепна
  • Секси
  • Вот это да супер красотка
  • Ух, какая красотищааааа
  • Роскошная Анечка
  • Огненная женщина!!!!!!! Просто глаз не оторвать. Засмотрелась
  • Анечка! Вы такая прекрасная! И пара у вас такая прекрасная! Цветите! Любите!!! Пусть любовь будет сопровождать! Спасибо за такой пример!!!
  • Просто Мега круто!!! Очень секси!!!!
  • Афродита
  • Просто офигительная !!

Ух, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейне

Скриншот комментариев

Ранее Анна Седокова поделилась подробностями помолвки с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, которая случилась в Майями.

К слову, Анна Седокова призналась, что делала липосакцию - певица решилась на это из-за критики своей фигуры.

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