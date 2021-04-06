Я всегда уходила сама: Ирина Билык разоткровенничалась о любви и верности

Знаменитая украинская певица Ирина Билык 6 апреля отмечает свой день рождения - артистке исполнился 51 год. Сейчас она замужем за российским фотографом Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает сына Табриза, также у звезды есть старший сын Глеб от предыдущих отношений. В интервью Ирина поделилась своими мыслями о верности и любви.

У Билык было пять браков - некоторые из них только гражданские. При этом, по словам артистки, она всегда уходила первой.

"Я всегда уходила сама от своих любимых мужчин и ни разу об этом не пожалела. У меня есть девиз: "Каждый новый мужчина, он всегда лучше!" И советую женщинам, которые не решаются убежать от домашнего насилия, от неприятного общения в семье — не бойтесь! Где-то есть ваш человек, который вас найдет, полюбит, обнимет, поцелует, и для него вы будете самая желанная и самая красивая. Я всегда поступала именно так и ни о чем не жалею", - поделилась Ирина.

Ирина Билык с нынешним супругом Асланом Ахмадовым (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Что касается влюбленности - у нее это всегда случалось с первого взгляда. При этом исполнительница считает себя очень верной.

"Я всегда влюблялась с первого взгляда. И это самое волшебное, космическое чувство, когда ты видишь глаза человека, чувствуешь его запах и уже хочешь быть рядом с ним. Я благодарю свою жизнь за то, что давала мне самых прекрасных и приятных людей. Да, это считались гражданские браки, но слава Богу, что их было пять, а не больше. Значит, можно сказать, что я очень верная женщина.

С каждым из своих любимых я жила то восемь, то пять, то три года и абсолютно не хотелось встречаться с кем-то еще. Вообще, настоящая любовь должна быть взаимной. И очень жалко, когда люди теряют друг к другу интерес, а потом пытаются скрыть это. Мой опыт подсказывает: всегда нужно говорить правду. И если что-то не нравится, просто выяснить в кругу семьи и покончить с этим раз и навсегда", - рассказала Билык.

Ирина Билык считает себя верной женщиной (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Любовь для нее - очень светлое чувство.

"Любовь — это то, что всем людям приносит свет, тепло и радость. Когда-то я задумалась о том, что меня саму поклонники называют в своих письмах любовью. Так и пишут: "Ира, вы и есть сама любовь!" И поняла, что это очень близко к правде. Я стараюсь всех понять — даже плохих людей. И отпускаю все ситуации, которые могут негативно сказать о человеке. Я даже изобрела свою линию поведения с такими людьми и многих переманила на свою сторону. Они из абсолютно черствых и злых становятся добрыми и покладистыми. Я считаю, что это основная моя заслуга и я наделена такой способностью — превращать людей в добрых и хороших", - отметила артистка.