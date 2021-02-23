Евровидение, Моргенштерн и теории заговора - в большом интервью солистки Go_A Катерины Павленко

Евровидение 2021 стремительно приближается. А о группе Go_A, которая будет представлять нашу страну в Роттердаме, украинцам известно не так уж и много. Мы решили исправить эту ситуацию.

С солисткой коллектива Катериной Павленко мы поговорили о подготовке к предстоящему конкурсу, успехе хитов группы в Европе, конкуренции с Моргерштерном, ситуации в мире и личной жизни. О всем этом и не только - читайте в большом интервью Кати РБК-Украина.

Катерина Павленко (фото: instagram.com/go_a_band)

С чего начиналось ваше увлечение фольклором?

Я не помню, когда это началось. Народные песни появились в моей жизни с момента рождения и, возможно, даже до него. Моя прабабушка была певчей в церкви, и у нее был очень высокий голос, который люди с музыкальным образованием охарактеризовали бы как колоратурное сопрано, но в сельской церкви это называлось "дисконт". Бабушка тоже была знаменитой "выводчицей", без которой нельзя было представить ни одной свадьбы или обрядового праздника. Ее даже приглашали в хор имени Григория Веревки, но, к сожалению, тогда у сельских людей не было столько свободы, как сегодня, поэтому ее просто не отпустили из колхоза.

Мама тоже в молодости играла в рок-группе и пела под гитару, а в более зрелом возрасте пошла петь в народном хоре. Дедушка коллекционировал музыкальные инструменты, но тоже классно пел под аккордеон. Народные песни были настолько неотъемлемой частью жизни, что воспринимались как нечто привычное.

Как вы считаете, какая песня сильнее - "Соловей" или "Шум"? Какую из них больше любите лично вы?

Обе песни по-своему сильны, ведь прекрасно справились с задачами, которые были перед ними поставлены. Но считаю, что если бы их поменять местами и в прошлом году выйти с "Шумом", то все сложилось бы совсем по-другому. Я люблю "Шум", потому что историю с "Соловьем" уже переосмыслила и переросла.

Ваша песня "Шум" вызвала в сети в том числе и много критики. Как считаете, почему украинцы хейтят своих же? Это не лишает вас уверенности?

Все идет по плану. Проанализировав историю с "Соловьем", я поняла определенную закономерность, которой невозможно было избежать, поэтому мы добавили еще больше поводов для хейта, чтобы использовать это явление в свою пользу. Мы благодарны каждому, кто четыре недели подряд выливал свой нереализованный потенциал в виде негативных комментариев под постами. Это выводило их в топ и помогло без всякой раскрутки набрать нам два миллиона просмотров на YouTube.

Вы уже приступили к подготовке ролика на случай, если не сможете поехать? Будете ли вы менять текст и чем планируете удивить?

Это пока что тайна.

Вы снимали клип на смартфон, танцы ставили без хореографа - и все получалось гармонично... Не боитесь, что при профессиональной подготовке потеряется ваша изюминка?

Наша изюминка не только в танцах. Будем удивлять другим.

У вас очень много фанатов из Европы. Недавно вы также стали фаворитами по версии @wiwibloggs - крупнейшего блога о "Евровидении". Как считаете, откуда такая любовь? Ведь европейцам сложно понять смысл украинского фольклора.

А смысл можно почувствовать и без слов, если он честный и настоящий. Для того чтобы понять нашу музыку, достаточно просто чувствовать. Мне очень нравятся люди, которые пишут из Европы. Они такие разные, но у них есть общая черта, которая меня очень вдохновляет, ведь это значит, что все так, как должно быть.

Вы занимались творчеством без широкой аудитории очень долго. Почему никогда не раскручивали себя, не наняли пиар-директора?

Можно подойти к этому вопросу философски, но все же важную роль играло отсутствие финансов. В какой-то момент мы начали зарабатывать с концертов, но решили все же вкладываться в саму музыку, а не ее раскрутку. Мы покупали оборудование, тратили на запись в студии, на сведение. Записать одну песню - это недешевое удовольствие.

Go_A на отборе на "Евровидение" (фото: instagram.com/go_a_band)

Когда видишь, как вы в коллективе все с головой погружены в творчество, кажется, что "земные" проблемы вас мало волнуют. Как все-таки удается решать материальную сторону вопроса? Выступления приносят достаточно денег или приходится дополнительно зарабатывать?

Сейчас выступлений вообще не было из-за карантина, и это очень усложняет нашу подготовку. Ведь каждому из нас надо ходить на работу, чтобы заработать себе хотя бы на жизнь. А еще надо записывать песни и, желательно, качественно, ведь мы собрались представлять Украину. К счастью, в нашей жизни появились люди из сферы, которые очень помогают в технических моментах и делают нам скидки за того, что мы им нравимся.

Кто вам нравится из украинского шоу-бизнеса?

Если честно, я мало слежу за ним, потому что больше интересуюсь музыкой, которая у нас воспринимается как андеграунд. Андрей Данилко классный. Очень глубокий и тонкий человек.

Кто из бывших участников "Евровидения" от Украины вам нравится?

Андрей Данилко.

Давит ли на вас авторитет более раскрученных участников? Например, популярный сейчас певец Моргенштерн недавно угрожал поехать на "Евровидение" и всех "порвать". Как относитесь к его творчеству и к конкуренции в его лице.

Когда кто-то включил мне его выступление с живыми музыкантами, я была удивлена качественным исполнением. Это артист, которой смог построить свою карьеру на человеческой слабости к похабщине и с помощью провокации. Учитывая то, как часто о нем вспоминают в Украине, можно сделать вывод, что его методы работают. Подождем официальных заявлений. По крайней мере, будет шоу.

Как вообще вам русская музыка? Почему, на ваш взгляд, молодежь в Украине до сих пор "тащится" по всяким "монеточкам" и "моргенштернам"?

Потому что им нужна украиноязычная альтернатива. Дети и молодежь воспринимают музыку не так, как взрослые. У них нет предубеждений, и они чувствуют неискренность. Их не удивишь качественным аналоговым звуком или абстрактным текстом. Им нужна энергия и подлинность. Им нужен тот, за кем они захотят пойти. К сожалению, среди наших артистов почти никто об этом не думает. Легче обвинить молодежь в деградации, чем попытаться разобрать эту проблему глубже или хотя бы вспомнить себя в 15 лет.

На ваш взгляд, сможет смена власти в РФ утолить империалистический пыл россиян?

Да, если регулярно влиять на них через средства массовой информации.

Вопрос на злобу дня: что думаете о вакцинации? Как относитесь к различным теориям заговора и т. д.?

Теории заговора меня веселят. Особенно о чипе Билла Гейтса. Обожаю мемы на эту тему.

Какую музыку слушаете дома? Какое ваше последнее музыкальное открытие?

Дома я слушаю лекции и научные подкасты. В дороге слушаю что-то под настроение. В последнее время это Placebo, Lana Del Ray, Woodkid или что-то с Witch House или Post Rock. Открытием для меня стала украинская группа The Unsleeping.

Мы знаем, что у вас есть любимый кот, с которым вы живете. А вот о личной жизни вы ничего не рассказываете. У вас есть любимый человек? Как он реагирует на вашу растущую популярность и постоянные разъезды?

Я живу с котом, и ему очень не нравится, когда я куда-то иду.

Расскажите о своем стиле. Кто работал над образами для концертов? Откуда черпаете вдохновение для своих образов в обычной жизни?

Ранее над образами для концертов работала я. На национальном отборе нам посчастливилось работать с Дмитрием Курятой и командой СТБ. Они нам очень помогли, и мы им очень признательны. В жизни главным критерием выбора одежды для меня является комфорт, но с какой-то интересной мелочью, которая будет меня характеризовать.

Украинский фольклор - основа творчества коллектива (фото: instagram.com/go_a_band)

Чем увлекаетесь, кроме музыки?

Очень люблю готовить, путешествовать, читать. Часто пишу стихи, потому что нравится сам процесс. Очень люблю кино и мечтаю однажды снять что-то свое.

Есть ли место ритуалам и обрядам в вашей повседневной жизни? Какие-то амулеты, обереги…

Моя бабушка умела лечить людей, поэтому я с детства наблюдала за этим и верила в силу, к которой можно обратиться, когда тебе тяжело. Но она работает только тогда, когда ты ей доверяешь.

При переезде в Киев вы поставили себе цель стать звездой и сделали это. Что дальше по плану?

Хочу увидеть мир, почувствовать его и попытаться изменить к лучшему.