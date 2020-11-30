Украинец не выиграл Детское Евровидение 2020: кто же победил на конкурсе?

Александру Балабанову не хватило баллов для попадания в топ-3 Детского Евровидения 2020

Детское Евровидение 2020 выиграла представительница Франции Valentina с песней "J'imagine". Она получила максимальное количество баллов за свое выступление - 200. А вот 14-летний украинец Александр Балабанов занял 7 место.

Наш исполнитель пел песню "Відкривай". Его концертный номер зрители и судьи конкурса оценили в 106 баллов (54 от меломанов и 52 от жюри).

Александр Балабанов на Детском Евровидении 2020

Второе место завоевал представительница Казахстана Karakat Bashanova (152 балла), а третьей стала испанка Soleá (133 балла). Нидерландская группа Unity с 132 баллами заняла четвертую строчку. Пятой стала Arina Pehtereva из Беларуси.

Александра опередила также Sandra Gadelia из Грузии. А вот позади себя наш артист оставил представителей Мальты, Польши, России, Сербии и Германии.

Напомним, что Гранд-финал Детского песенного конкурса Евровидение 2020 состоялся 29 ноября. Из-за пандемии коронавирус организаторы изменили формат конкурса - дети выступали не вместе в одном зале, а каждый в студии в своей стране (украинец - в студии UA: ПЕРШИЙ). При этом само шоу проходило в прямом эфире из студии в Варшаве.

Valentina с песней "J'imagine"

Добавим, что Саша Балабанов родился в Донецке, и с самого детства он увлекался пением. В четырехлетнем возрасте он начал посещать местный детский коллектив. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его семья переехала в Киев. В столице он также продолжил развивать свой вокал и поступил в школу искусств.

Александр Балабанов (фото: instagram.com/balabanovalex)

Ранее мы писали, что 12-летнему украинцу-сироте отказали в участии в Детском Евровидении.