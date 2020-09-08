Украинка с 15-м размером груди в тугом купальнике очаровала "мокрыми" фото

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Мила Кузнецова порадовала поклонников новыми фото

Мила Кузнецова, модель plus-size, ставшая рекордсменкой Украины в звании "Самая большая женская натуральная грудь", похвасталась новым купальником.

Блогер опубликовала две фотографии в новом купальнике на своей странице в Instagram. На одном фото она позирует в бассейне в Шарм-эль-Шейхе. При этом Мила отметила, что это ее любимый купальник.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Пользователи сети восторженно отреагировали на ее снимки.

Крутой купальник и цвет красивый;

Ты секс малышка;

Обалдеть, космос;

Очень красивый;

Здравствуйте, хорошего отдыха. Вам лучше с большим волосами;

Сегодня вы выглядите так прекрасно;

Ты в нем очень красиво выглядишь. Купальник отлично сел;

Мила, купальник очень красивый!

У тебя все купальники очень красивые;

Какая же вы красивая, такая очаровательная, супер выглядите.

Напомним, Мила Кузнецова рассказала, что размер ее груди увеличился с 13-го до 15-го. При этом объем груди составляет 1,35 метра. Девушка говорит о том, что с ее размером необходимо беречь себя, поскольку от большого веса груди могут быть проблемы со спиной.

Мила занимается боксом, смешанными единоборствами, плавает и ездит на велосипеде.

Ранее Милу Кузнецову пригласили на спортивные соревнования по Смешанным боевым искусствам (ММА) в Таиланд.