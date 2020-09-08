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Украинка с 15-м размером груди в тугом купальнике очаровала "мокрыми" фото

Шарм-эль-Шейх, Вторник 08 сентября 2020 16:08
Украинка с 15-м размером груди в тугом купальнике очаровала "мокрыми" фото
Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Автор: Lite

Мила Кузнецова порадовала поклонников новыми фото

Мила Кузнецова, модель plus-size, ставшая рекордсменкой Украины в звании "Самая большая женская натуральная грудь", похвасталась новым купальником.

Блогер опубликовала две фотографии в новом купальнике на своей странице в Instagram. На одном фото она позирует в бассейне в Шарм-эль-Шейхе. При этом Мила отметила, что это ее любимый купальник.

Украинка с 15-м размером груди в тугом купальнике очаровала &quot;мокрыми&quot; фотоУкраинка с 15-м размером груди в тугом купальнике очаровала &quot;мокрыми&quot; фото

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Пользователи сети восторженно отреагировали на ее снимки.

  • Крутой купальник и цвет красивый;
  • Ты секс малышка;
  • Обалдеть, космос;
  • Очень красивый;
  • Здравствуйте, хорошего отдыха. Вам лучше с большим волосами;
  • Сегодня вы выглядите так прекрасно;
  • Ты в нем очень красиво выглядишь. Купальник отлично сел;
  • Мила, купальник очень красивый!
  • У тебя все купальники очень красивые;
  • Какая же вы красивая, такая очаровательная, супер выглядите.

Напомним, Мила Кузнецова рассказала, что размер ее груди увеличился с 13-го до 15-го. При этом объем груди составляет 1,35 метра. Девушка говорит о том, что с ее размером необходимо беречь себя, поскольку от большого веса груди могут быть проблемы со спиной.

Мила занимается боксом, смешанными единоборствами, плавает и ездит на велосипеде.

Ранее Милу Кузнецову пригласили на спортивные соревнования по Смешанным боевым искусствам (ММА) в Таиланд.

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