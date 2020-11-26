Очень даже украиночки: Виктор Павлик поддержал дуэт Анна-Мария и "взорвал" сеть

Артист заступился за скандальных певиц

Виктор Павлик нарвался на критику в сети от своих поклонников за совместное фото со скандальным дуэтом Анна-Мария - певицами Анной и Марией Опанасюк, которые ранее вызвали возмущение украинцев из-за своей позиции касательно Крыма. Подписчики резко отреагировали на снимок популярного украинского артиста в обнимку с бывшими участницами Нацотбора на Евровидение 2019.

Сам же музыкант, который опубликовал фото в Facebook, тепло высказался в адрес девушек.

Дуэт Анна-Мария (фото: facebook.com/annamariashow)

"Девочки, мои коллеги, Аня и Мария Анна-Мария Опанасюк (дуэт Анна-Мария)", - подписал Павлик кадр.

После этого под постом развернулась горячая дискуссия - поклонники певца упрекали его в потакании "концептуально зашкваренным" сестрам Опанасюк, которые "не знают, чей Крым".

Виктор Павлик и дуэт Анна-Мария (фото: facebook.com/vpavlik100)

После таких выпадов Виктор заступился за дуэт Анна-Мария и ответил в комментах, что критика - напрасна, они на самом деле позитивные, с правильной позицией.

"Совсем они не зашкваренные, а абсолютно нормальные классные позитивные люди, с правильной своей позицией... это у вас иллюзия... и несмотря даже, что в они из Крыма, они очень даже украиночки и душой и сердцем они здесь! Так нельзя к людям относиться... Не по христиански, как минимум", - написал Павлик.

Вскоре и сами Анна и Мария Опанасюк подключились к спору и принялись оправдываться: "А интересно, чем и как мы, как Вы говорите, "опозорили" свою страну? Тем, что пытаемся качественно и честно делать свое дело в своей стране, несмотря на все сложности (артисты поймут), пишем песни на украинском языке, тем самым, вносим свой вклад в развитие именно украинской музыки, платим налоги, участвуем во многих благотворительных концертах и проектах, и на самом деле любим и уважаем свою страну и людей. Никому и ничего плохого за свою жизнь мы не сделали, видит Бог. Ни один закон мы не нарушили. Мы живем по совести. О каких корыстных целях Вы говорите?? Вы нас совсем не знаете, а что-то утверждаете... Судите. Не надо себя считать больше украинцем, чем мы. Украина очень разная. Но это не значит, что тот, кто громче всех выкрикивает "Слава Украине" является крупнейшим патриотом. Для нас патриотизм в другом, в делах.

Всего самого лучшего".

Фото: скрин комментария дуэта Анна-Мария

"Девочки, а не оправдывайтесь! Есть Бог и он все видит! Угождай Богу, а не людям", - призвал Виктор Павлик.

Однако дискурс в сети и обмен обвинений продолжился.

Фото: скрин комментариев

Напомним, ранее дуэт Анна-Мария "распекли" за участие в конкурсе в России.

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