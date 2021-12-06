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Украинская актриса-экоактивистка рассказала правду о Грете Тунберг

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Понедельник 06 декабря 2021 15:10
Украинская актриса-экоактивистка рассказала правду о Грете Тунберг Анна Гресь познакомилась с Гретой Тунберг (коллаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская актриса Анна Гресь активно выступает с инициативами по защите природы. Призывает людей сортировать мусор, делать обдуманные покупки, беречь биоресурсы планеты.

Сейчас участница шоу "Мамахохотала" на НЛО TV вместе с мужем Романом Грищуком находятся в Швеции. Именно там, в одном из музеев, звезда познакомилась со своей "коллегой по экоактивистскому цеху" Гретой Тунберг, о чем рассказала в Instagram.

"Мы пришли в Музей шведской армии, и наш экскурсовод говорит: "О, мимо нас идет Грета". И я поняла, что не могу с ней не сделать хотя бы селфи. В тот момент ощутила себя, как те люди, которые хотят сделать фото со мной - с одной стороны, не хочется беспокоить, а с другой, упускать момент", - рассказала подробности Аня в комментарии Lite.

Украинская актриса-экоактивистка рассказала правду о Грете Тунберг

Анна Гресь - известная экоактивистка (фото: instagram.com/anya_gres)

"Никто из нашей компании не рискнул, а я "отбилась" от группы и отправилась в гардероб, где была Грета", - продолжила Гресь.

Актриса сказала всемирно известной школьнице, что она "экоактивистка из Украины и хотела бы сделать совместное фото".

Грета, по словам Ани, "очень спокойная и доброжелательная", поэтому не могла не согласиться.

"Мы сделали селфи, улыбнулись друг другу - и на этом все. Грета не стала расспрашивать, как именно я "экоактивничаю", а я не стала нагружать, ведь она была с друзьями и просто отдыхала", - делится впечатлениями Анна.

Украинская актриса-экоактивистка рассказала правду о Грете Тунберг

Анна Гресь познакомилась с Гретой Тунберг (фото: instagram.com/anya_gres)

Напомним, что мир впервые услышал имя Грета Тунберг в 2018 году.

Тогда шведская школьница и экоактивистка впервые вышла с самодельным плакатом "Школьная забастовка за климат" к Шведскому парламенту.

Украинская актриса-экоактивистка рассказала правду о Грете Тунберг

Грета Тунберг (фото: instagram.com/gretathunberg)

11 декабря 2019 года журнал Time выбрал Грету "Человеком года".

К слову, относятся к Грете Тунберг очень по-разному, но ее имя прочно ассоциируется с экоинициативами.

Украинская актриса-экоактивистка рассказала правду о Грете Тунберг

Грета Тунберг (фото: instagram.com/gretathunberg)

Ранее Анна Гресь рассказала о панической боязни второй беременности.

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