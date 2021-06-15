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Украинская артистка рассказала о прекращении карьеры в Лондоне и возвращении на родину

Новина українською →
Вторник 15 июня 2021 17:42
Украинская артистка рассказала о прекращении карьеры в Лондоне и возвращении на родину Фото: TANA выпустила новый сингл (Mus Agency)
Автор: Lite

В 2017 году украинский проект Тани Степановой TANA начал покорять слушателей Великобритании. И вот через два года артистка вернулась в Украину и представила новую песню "Find Your Own".

"Find Your Own" - мотивационный трек, который говорит: "Для того, чтобы найти свой путь, прежде всего нужно найти себя". Он пропитан атмосферой лондонских улиц и духом английской культуры.

Песня написана в прошлом году, во время всемирной пандемии, когда TANA пришлось приостановить свою творческую карьеру в Лондоне и вернуться на родину.

Украинская артистка рассказала о прекращении карьеры в Лондоне и возвращении на родину

Фото: TANA выпустила "Find Your Own" (Mus Agency)

Именно эти события стали триггером для написания нового сингла, который дал еще большей веры для покорения европейского слушателя.

"С началом пандемии мне пришлось бросить все в начале своего карьерного пути в Лондоне, вернуться в Украину и оставить все свои мечты позади. Однако песня подтолкнула меня к тому, что останавливаться на достигнутом нельзя. Неважно где ты находишься, нужно уметь адаптироваться к событиям и обстоятельствам. Я не гражданин одной страны, я гражданка мира. Именно с этим мнением я иду по жизни, что заставляет меня через призму моих песен двигаться дальше. И неважно в какой стране я нахожусь сейчас", - рассказывает TANA.

Сингл "Find Your Own" имеет все шансы, чтобы стать психологическими лекарством для тех, кто теряет веру в самого себя.

"Не теряй веру в себя и свои силы, программируй себя на успех, даже если чувствуешь горечь поражения", - говорит Степанова.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала, как разнесли ее машину.

Также мы писали, что Саша Чемеров и "Бумбокс" представили клип на свой новый чувственный хит.

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