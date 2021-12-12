ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 11:06
Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и актриса Алина Гросу восхитила поклонников ярким образом, который она примерила в рамках фотосессии для глянцевого журнала.

Эффектными кадрами артистка поделилась в Instagram.

Алина позировала перед камерой в розовом корсете, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь. Свои длинные светлые кудряшки она оставила распущенными и сделала нежный макияж в розовых тонах.

Образ Гросу получился кукольным и милым и в то же время соблазнительным.

"Читай новый Телегид со мной на обложке: свадьба мечты, любовь, жизнь, карьера и новинки", - анонсировала певица.

Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образомУкраинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образомУкраинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образомУкраинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образомУкраинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образомУкраинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом

Алина Гросу очаровала нежным луком в розовом корсете (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники оценили эффектный лук Алины и сравнили ее с куклой Барби и принцессой в комментариях.

  • Надзвичайно вродлива
  • Как принцесса
  • Очень красивый фотосет. Вы здесь такая девочка -девочка
  • Прелесть, какая красота
  • Как Барби
  • Куколка на всех фото
  • Красотка и умница
  • Алиночка божественной красоты!
  • Украинская Барби
  • Бомба
  • Сама нежность

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как изменилась ее внешность с возрастом.

Читайте LITE в Google News
Алина Гросу
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Несколько ударов подряд: в ближайшую неделю Землю накроют магнитные бури
Несколько ударов подряд: в ближайшую неделю Землю накроют магнитные бури