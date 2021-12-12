Украинская Барби: Алина Гросу в розовом корсете покорила кукольным образом
Украинская певица и актриса Алина Гросу восхитила поклонников ярким образом, который она примерила в рамках фотосессии для глянцевого журнала.
Эффектными кадрами артистка поделилась в Instagram.
Алина позировала перед камерой в розовом корсете, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь. Свои длинные светлые кудряшки она оставила распущенными и сделала нежный макияж в розовых тонах.
Образ Гросу получился кукольным и милым и в то же время соблазнительным.
"Читай новый Телегид со мной на обложке: свадьба мечты, любовь, жизнь, карьера и новинки", - анонсировала певица.
Алина Гросу очаровала нежным луком в розовом корсете (фото: instagram.com/alina_grosu)
Поклонники оценили эффектный лук Алины и сравнили ее с куклой Барби и принцессой в комментариях.
- Надзвичайно вродлива
- Как принцесса
- Очень красивый фотосет. Вы здесь такая девочка -девочка
- Прелесть, какая красота
- Как Барби
- Куколка на всех фото
- Красотка и умница
- Алиночка божественной красоты!
- Украинская Барби
- Бомба
- Сама нежность
Напомним, ранее Алина Гросу показала, как изменилась ее внешность с возрастом.