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Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 09:47
Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала не боится экспериментов со внешностью - певица иногда меняет прическу или же примеряет новый интересный образ. Своим новым перевоплощением она весьма поразила поклонников, ведь жгучая брюнетка неожиданно стала блондинкой.

Атмосферными кадрами в стиле 60-х артистка поделилась в своем Instagram.

Джамала позирует с длинными светлыми волосами с эффектным начесом - однако пугаться не стоит, ведь это только парик. Кроме того, исполнительница примерила стильный ретро лук - бежевое мини-платье и белый жакет, которые дополнила коричневыми гольфами и ботильонами на грубом каблуке.

Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением

Певица томно позировала на кресле в комнате с интерьером под старину.

Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощениемУкраинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощениемУкраинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением

На снимках также можно увидеть еще несколько красивых образов.

Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощениемУкраинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощениемУкраинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением

Джамала стала блондинкой и примерила стильные образы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", - прокомментировала кадры Джамала.

Пользователи сети сошлись во мнении, что быть блондинкой артистке очень к лицу, а также сравнили ее с Леди Гагой и Эми Уайнхаус, если бы та была со светлыми волосами.

  • В этом образе вы очень похожи на Эми Уайнхаус
  • Белый очень к лицу
  • Как же вам красиво в таком образе
  • Сначала подумала, что взломали аккаунт!
  • Украинская Леди Гага
  • Вам личить
  • Класс! Красотка
  • Шикарные образы
  • ООО, это невероятно! Как же красиво Вам блондинкой, не верю своим глазам
  • Класс! Вам очень идёт блонд
  • Такі атмосферні фото
  • Взагалі інша людина, але дуже пасує цей образ
  • Вау как вам здорово с такой прической и в этом цвете

Ранее сообщалось, что худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес.

Также мы писали о том, что Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику Эмиру-Рахману и трогательно поздравила его в сети.

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