Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением

Джамала не боится экспериментов со внешностью - певица иногда меняет прическу или же примеряет новый интересный образ. Своим новым перевоплощением она весьма поразила поклонников, ведь жгучая брюнетка неожиданно стала блондинкой.

Джамала позирует с длинными светлыми волосами с эффектным начесом - однако пугаться не стоит, ведь это только парик. Кроме того, исполнительница примерила стильный ретро лук - бежевое мини-платье и белый жакет, которые дополнила коричневыми гольфами и ботильонами на грубом каблуке.

Певица томно позировала на кресле в комнате с интерьером под старину.

На снимках также можно увидеть еще несколько красивых образов.

Джамала стала блондинкой и примерила стильные образы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", - прокомментировала кадры Джамала.

Пользователи сети сошлись во мнении, что быть блондинкой артистке очень к лицу, а также сравнили ее с Леди Гагой и Эми Уайнхаус, если бы та была со светлыми волосами.