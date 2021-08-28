Украинская Леди Гага: Оля Полякова ошеломила фанатов сменой образа

Оля Полякова умеет удивлять и восхищать поклонников яркими образами и изменениями во внешности. Недавно на концерте в честь 30-й годовщины Независимости Украины звезда появилась в виде белого лебедя , а теперь поразила сменой имиджа на съемках шоу "Маска". Во 2 сезоне проекта певица стала одним из звездных детективов вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO.

Снимком с неожиданным цветом волос и эффектным мейкапом артистка поделилась в Instagram.

Полякова предстала с розовыми волосами, уложенными в крупные локоны, и красивым нюдовым макияжем. Она чувственно приоткрыла губы и пронзительно смотрит в объектив.

"Влетаем в Маска. Вы готовы к новым образам?", - написала Оля.

Оля Полякова поразила новым образом с розовыми волосами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники тут же отметили, что в таком образе певица выглядит на 15 лет моложе, а также сравнили ее с Леди Гагой и Джокондой.