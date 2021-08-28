Украинская Леди Гага: Оля Полякова ошеломила фанатов сменой образа
Оля Полякова умеет удивлять и восхищать поклонников яркими образами и изменениями во внешности. Недавно на концерте в честь 30-й годовщины Независимости Украины звезда появилась в виде белого лебедя, а теперь поразила сменой имиджа на съемках шоу "Маска". Во 2 сезоне проекта певица стала одним из звездных детективов вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO.
Снимком с неожиданным цветом волос и эффектным мейкапом артистка поделилась в Instagram.
Полякова предстала с розовыми волосами, уложенными в крупные локоны, и красивым нюдовым макияжем. Она чувственно приоткрыла губы и пронзительно смотрит в объектив.
"Влетаем в Маска. Вы готовы к новым образам?", - написала Оля.
Оля Полякова поразила новым образом с розовыми волосами (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Поклонники тут же отметили, что в таком образе певица выглядит на 15 лет моложе, а также сравнили ее с Леди Гагой и Джокондой.
- Джоконда
- Красотка
- Нереальная
- Блин, какой классный цвет волос. Оля, ты - как куколка. Оставляй реально, сразу на 15 лет моложе
- Самая красивая женщина Украины
- Ничего себе
- Украинская Леди Гага
- Очень красиво
- Богиня
- Beyoncé
- Думала Маша
- Как вам нежно и красиво, Оля
Напомним, ранее Оля Полякова ответила на критику своих выступлений на Дне Независимости.