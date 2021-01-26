Украинская модель очаровала горячими фото с Мальдив: с бунгало, в спортзале, на берегу океана

Известная украинская модель Анна Гомонова снова покоряет мировые глянцы. Ее пригласили стать главной героиней февральского номера Glamour Болгария. Большой материал будет посвящен красоте и Дню влюбленных. Фотосессия проходила на Мальдивах.

На обложке журнала будет красоваться фото Анны Гомоновой в белом слитном купальнике с вырезом молнией и металлическим поясом, а в руках модель держит ярко-оранжевое парео.

В этом же образе Анна позирует на пирсе и демонстрирует шикарную фигуру.

"Мой любимый образ – где я еду на велосипеде. На мне очень красивая туника от французского дизайнера. Вдохновившись этим образом, я написала картину. Как модель и амбассадор конкурсов красоты я часто участвую в международных съёмках и проектах. Очень рада нашему сотрудничеству с Glamour и надеюсь на новые коллаборации в 2021!" – рассказала Анна Гомонова.

Анна Гомонова на Мальдивах (фото: Master Management 360)

Анна Гомонова также позировала фотографу на разных локациях – в бассейне, на пирсе, возле бунгало, в спортзале, на берегу океана. Модель поразила всю группу умением работать в кадре, трудоспособностью и легкостью в общении.

Главной задачей на съемках, как признается Анна, было показать образы, которые будут актуальны в этом году и, конечно же, передать всю атмосферу лета и солнца. Съемка проходила экстремально и очень неожиданно для солнечных Мальдив: жара в 32 градуса резко сменилась сильным ливнем, от которого промокла техника и наряды. Но, к счастью, дождь быстро закончился. Это совсем нетипичная погода для островов.

В спортзале Анна Гомонова позирует в черном костюме, состоящем из топа и мини-шортов, а сверху полупрозрачная желтая майка. Дополняет модный лук сумочка через плечо. Придает атмосферности фото и вид на океан, открывающийся из спортзала. Анна позирует в бассейне в красном купальнике, солнцезащитных очках и стильных серьгах. На фото девушка расслабляется и наслаждается атмосферой. Завтрак на плавающем подносе – фрукты, ягоды, шампанское. На другом фото, в бассейне, модель одета в чёрный сплошной купальник с отделкой-жабо, на голове – платок, повязанный как тюрбан, а на шее – бусы.

Анна Гомонова на Мальдивах (фото: Master Management 360)

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