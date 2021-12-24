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Украинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭ

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 16:01
Украинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭ Анна Гомонова поделилась горячими снимками (фото: Master Management 360)
Автор: Артем Горовенко

Украинская модель Анна Гомонова приняла участие в показах дизайнеров, который проходил в рамках недели моды VIE FASHION WEEK в ОАЭ.

Интересно, что красавица для этого действа получила более 10 приглашений на участие в показах дизайнеров из разных стран (США, Пакистан, Украина, Индия и другие).

"Один из моих самых ярких образов на подиуме - это очень красивое свадебное платье с длинным шлейфом. Я открывала показ. У меня было одновременно прекрасное и очень тяжёлое платье. Шлейф длинный и достаточно непросто было в нем двигаться. Я очень красиво и достойно в платье прошлась, получила массу комплиментов. Запомнилась и работа у индийского дизайнера - очень экзотические образы", - делится своими впечатлениями от участия в показах обладательница 18 корон и титулов международных конкурсов красоты.

Украинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭ

Украинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭУкраинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭУкраинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭУкраинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭУкраинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭ

Анна Гомонова на показе мод (фото: Master Management 360)

Кроме работы на подиуме Анна во время этого путешествия успела сделать фотосессию в пустыне.

Там модель сменила несколько стильных и сексуальных образов.

Украинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭУкраинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭУкраинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭ

Анна Гомонова поделилась соблазнительными фотографиями из ОАЭ (фото: Master Management 360)

Ранее Гомонова блистала на показах моды от кутюр в Лувре.

А перед этим модель похвасталась изящной фигурой на яхте.

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