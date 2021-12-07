Украинская Моника Беллуччи: звезда "плюсов" Людмила Барбир примерила образ итальянской кинодивы

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир в этом году свой день рождения отмечала дома, в кругу самых родных.

Но с самого утра в эфире получила от коллег теплые поздравления, а в соцсетях - от тысяч своих телезрителей-поклонников.

Коллега именинницы Руслан Сеничкин отметил, что всегда восхищается ее большим добрым сердцем, которое открыто для всех:

"Мы с Людмилой Барбир поставили рекорд. Мы единственная пара на украинском телевидении, которая дольше всех находится в утреннем эфире - 8 лет! Успех Люды состоит в том, что она такая же в жизни, как и на экране - искренняя, экспрессивная, красивая, мудрая, рефлексивная - и, пожалуй, тем и интересна зрителям. Люда - самый высокий уровень юмора и самоиронии".

Барбир и Сенечкин (фото: пресс-служба 1+1)

Коллеги по "Сніданку з 1+1", зная любовь Людмилы Барбир к Италии и ее невероятное сходство с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи, подарили на день рождения платье в итальянском стиле. Во дворе канала 1+1, где стоит маленькая красная машинка - благотворительный подарок в благотворительной инициативе "Твій день. Твоя мрія", Барбир в новом платье снялась в стильной фотосессии Dolce Vita.

Людмила Барбир и Моника Беллуччи неверосятно похожи, считают поклонники (фото: пресс-служба 1+1)

Свою сексапильность итальянки проявляют через одежду - стильную, простую и одновременно выразительную. Поэтому, когда стилисты выбирали платье цвета спелой вишни для Людмилы Барбир, то вдохновлялись, прежде всего, образами Софи Лорен и Моники Беллуччи из их самых известных кинолент "Вчера, сегодня, завтра", "Брак по-итальянски", "Малена", "Любовь: инструкция по применению".

Это платье лаконичного кроя идеально подчеркивает женский силуэт: грудь, талию, бедра, линию декольте. Элегантность силуэту придает квадратный вырез, немного обнажающий плечи, целый ряд маленьких пуговиц и кокетливая широкая оборка ниже колен. Дополняют образ Людмилы черные туфли на высоком каблуке.

Людмила Барбир (фото: пресс-служба 1+1)

"Меня почему-то часто сравнивают с Моникой Беллуччи. Это, конечно, приятно, но лично я не считаю, что на нее похожа, разве по типажу. Тем не менее, мне понравилось сделать фотосессию в стиле итальянской соблазнительной женщины. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы съемка была где-то в Италии летом под палящим солнцем, а не в декабре под снегом (смеется). Мечтаю следующим летом посетить эту страну, очень соскучилась по Риму. Помню, как гуляли по старинным улочкам и с восхищением посмотрели все достопримечательности", - рассказала Людмила Барбир.