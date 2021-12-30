Украинская певица Nestee составила конкуренцию азиатским хитмейкерам: чувственное танцевальное видео

"Слова пришли сами собой, глубокой ночью, а хук для композиции родился немного позже", – вспоминает Настя (настоящее имя артистки).

Песня "Dragon in me" – дебютная композиция украинской исполнительницы Nestee . Вдохновленная эстетикой азиатской культуры, девушка написала ее на одном дыхании.

Аранжировку песни сделал звукорежиссер Михаил Толмачев – вокальный тренер, который готовит конкурсантов к детскому Евровидению. Творческий тандем создал изящный микс, воплотивший трендовые молодежные направления.

Nestee увлекается азиатской культурой (фото: пресс-служба певицы)

"Используя в саунде качающие биты и басы, волнующие приятные вокалы Nestee, мы достигли компромисса для восприятия трека как европейской, так и азиатской аудиторией. Это симбиоз культур и направлений, когда рождается что-то новое", – характеризует песню звукорежиссер.

Клип на дебютный сингл певицы "Dragon in me" – красивая сказка о любви, трансформациях и неуловимости мифического существа.

Из наивной покорной девушки Nestee превращается в опасную сексуальную спутницу Дракона (фото: пресс-служба певицы)

В видео показана история художницы, картины которой оживают. Это классический сюжет античных времен, только сегодня творец – нежная застенчивая девушка. В душе ее бушуют нешуточные страсти.

"Пробуди во мне дракона", – призывает она.