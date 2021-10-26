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Украинская певица привлекла внимание к проблемам застройки города: яркое видео

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 18:55
Украинская певица привлекла внимание к проблемам застройки города: яркое видео Тоня Винник (фото: пресс-служба артистки)
Автор: Lite

Украинская артистка Тоня Винник в рамках своего сольного проекта VogueNeCvit (Вогнецвіт) презентовала новое видео на песню "Рано".

Почему клип певицы очень актуален сегодня - читайте в нашем материале ниже.

В клипе раскрываются актуальные для нынешнего мира и нынешней Украины темы - работа онлайн и неконтролируемая застройка города.

Именно поэтому одной из локаций видео было выбрано урочище Горбачиха, которое находится на Русановских садах.

"Уже несколько лет активисты ведут борьбу за спасение этой части города, там очень много и растений, и зверей, и птиц, которые внесены в Красную Книгу. В клипе мы хотели показать дикую красоту этого места. Очень заморочились во время съемок - на локацию отправлялся необходимый минимум людей, мы аккуратно ходили тропинками, не трогали растения и старались не шуметь, чтоб не тревожить животных и птиц. Я, как киевлянка, очень против бесконечных застроек моего родного города и надеюсь в своем творчестве привлечь внимание к этой проблеме!" - комментирует артистка.


Добавим также, что "Рано" - традиционная песня, которой в Украине и нескольких регионах Беларуси отгоняют русалок, чтобы те не наделали беды.

Ранее мы писали, что YouTube попал в скандал из-за того, что россияне "аннексировали" украинских артистов.

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