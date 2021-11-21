ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Украинская певица рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 19:04
Украинская певица рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни SHADU (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Lite

Украинская певица, участница шоу "Голос країни" SHADU рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни.

Сообщение такого содержания артистка опубликовала в своем Instagram.

"Как интересно устроен наш характер. Несколько лет назад я часами "залипала" на страницы модных инстадив, которые имели крутую работу/бизнес и в придачу успешного мужчину. Шикарные подарки, машины, мужчина как Джеймс Бонд", - пишет певица.

Она спрашивала себя: "А что я делаю не так?".

"Во мне росло со скоростью света чувство, что я неудачница и вот так я и буду смотреть на чужую сказку вечно. И каково было мое разочарование, когда ту или иную "львицу" ловили на обмане чуть ли не в каждом посте: подаренная мужем сумка не оригинал, успешный бизнес давно закрыт, парень развлекается в выходные в стрипклубе, шикарный номер отеля на Мальдивах снят на час для фотосессии", - отмечает звезда.

Также Ксения Шадурская (настоящее имя артистки) откровенно рассказала, что потеряла веру и впала в депрессию.

"Мой мир рушился! Сериал заканчивался! Я не понимала, как так могло случиться, что подсела на чужую жизнь и совсем перестала контролировать свою. Более того, меня еще больше охватывала депрессия из-за того, что я повелась, как не нормальная, на вымышленную реальность", - добавила она.

Широкое повествование и развенчание мифов певица обещает продолжить вскоре во второй части поста.

Раньше SHADU заговорила о токсичных отношениях, чтобы поддержать женщин.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Михайлов день 2021: самые важные традиции и что нужно обязательно сделать
Михайлов день 2021: самые важные традиции и что нужно обязательно сделать