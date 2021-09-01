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Украинская певица рассказала о вреде диффузора: "мы дышим химией?"

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Среда 01 сентября 2021 15:55
Украинская певица рассказала о вреде диффузора: "мы дышим химией?" SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Lite

Украинская певица SHADU решила подарить коллегам ароматический диффузор. Но после нескольких дней пользования этим аксессуаром, диффузии начали разъедать пластик экрана компьютера.

Шокирующую историю, которая случилась с ней и ее друзьями, певица поведала в своем Instagram.

"Понимая, что моя команда разделяет мои вкусы, я решила сделать презент и принесла в студию новенький диффузор от известного украинского производителя. Мне понравилось, что у диффузора офигенный запах. Моим ребятам тоже понравилось. Но через несколько дней ребята обнаружили, что на палочках появились черные следы. Когда присмотрелись получше, увидели, что это остатки пластика от монитора, возле которого стоял диффузор", - эмоционально рассказала певица.

Украинская певица рассказала о вреде диффузора: &quot;мы дышим химией?&quot;

Украинская певица рассказала о вреде диффузора: &quot;мы дышим химией?&quot;

Украинская певица рассказала о вреде диффузора: &quot;мы дышим химией?&quot;

Украинская певица рассказала о вреде диффузора: &quot;мы дышим химией?&quot;

Скриншот (instagram.com/offi_shadu)

Также артистка поинтересовалась составом диффузора и начала переживать за семьи с детьми, призвав их не покупать подобные вещи.

"У меня был шок! Вопрос производителю, который себя позиционирует супернатуральным брендом: а что вы такого добавляете в состав аромамасла, что происходит химическая реакция и плавится пластик? Где же ваша натуральность? Получается, что нас дурят. Если честно, становится страшно. Потому что мы этим дышим. Диффузоры покупают семьи с маленькими детками, домашними питомцами. Неужели на самом деле мы дышим химией? А чего ждать дальше?" - сказала артистка.

Украинская певица рассказала о вреде диффузора: &quot;мы дышим химией?&quot;

SHADU (фото: пресс-служба певицы)

Ранее SHADU сделала откровенное признание о том, как инсульт мужа заставил ее стать певицей.

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