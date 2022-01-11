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Украинская певица устроила разборки в мексиканском отеле: "в номере был строймусор"

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 17:44
Украинская певица устроила разборки в мексиканском отеле: "в номере был строймусор" SHADU рассказала об отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Lite

Украинская певица SHADU в первый же день отпуска, который она проводила в Мексике, была вынуждена ругаться с администрацией отеля.

В своем Instagram артистка рассказала, как накануне Нового года попала в неприятную ситуацию на популярном курорте.

"Мы никогда не были в Мексике, поэтому выбор пал на эту страну. К таким дальним поездкам я всегда готовлюсь заранее: смотрю обзоры отелей, читаю отзывы. Очень не люблю сюрпризы - когда планируешь одно, а приезжаешь на место и получается другое. Однако, как я ни готовилась, без сюрпризов не обошлось!" - написала артистка.

Сначала певицу поселили в номер с видом на стройку.

В самом номере "был строительный мусор, за окном рабочие, кран, шум и прочие прелести строительства".

"Мне было безумно обидно! Поэтому весь первый день пришлось ругаться с администрацией и стоять на своем! В конце концов все получилось и переехали в замечательный номер с долгожданным видом на море", - комментирует артистка.

Украинская певица устроила разборки в мексиканском отеле: &quot;в номере был строймусор&quot;Украинская певица устроила разборки в мексиканском отеле: &quot;в номере был строймусор&quot;Украинская певица устроила разборки в мексиканском отеле: &quot;в номере был строймусор&quot;

SHADU рассказала об отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/offi_shadu)

Новый год, к слову, SHADU отпраздновала в компании ближайшей для нее человека.

"31 января мы наконец увидели море, с радости перекупались и перегрелись", - с улыбкой вспоминает певица.

"После пляжа я просто вырубилась! А когда нужно было вставать и собираться на вечеринку - сил не было вообще! И тут дилемма - пересилить себя и последовать привычке? Или послушать своё тело и продолжить спать? Сначала шок! Как же я не буду праздновать? Первый раз за 30 лет. А потом я посмотрела по-другому на эту ситуацию! Нам всегда очень тяжело уйти от того привычного, что кажется непоколебимым порядком вещей! Сменить стиль питания, привычный маршрут, компанию. А что если эта смена и есть наше развитие? И отказываясь от него, мы просто следуем прошлом. Я смыла макияж (да-да, я заставила себя накраситься), одела пижаму, выпила в 22:30 бокал шампанского и легла спать. Утром проснулась с чувством счастья и свободы. Настоящей свободы от груза одной из привычек. Мир не рухнул, а обрел новые краски", - рассказала певица.

Украинская певица устроила разборки в мексиканском отеле: &quot;в номере был строймусор&quot;

SHADU рассказала об отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/offi_shadu)

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