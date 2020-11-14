Украинская певица выступила в Черногории и дала советы по посещению этой страны во время пандемии

София Егорова рассказала украинским туристам, как лучше всего вести себя во время отдыха в Черногории

Певица София Егорова выступила на концерте в столице Черногории - Подгорице в рамках события "Дни молодых украинских талантов в Черногории".

"Я еще долго была под концертными эндорфинами! В Черногории невероятно искренняя и благодарная публика. Во время концерта представила несколько песен из своего альбома, над которым сейчас работаю", - поделилась молодая артистка.

Интересно, что один из дней поездки София сразу запланировала посвятить экскурсиям по живописной стране. Вместе со своей командой, Егорова наслаждалась атмосферой и природой Черногории, с гидом прогуливаясь по историческим местам - остров Госпа-од-Шкрпьела, "Старый Град" Будвы, романтичное побережье. Экскурсионный день завершили на берегу Которского залива.

"Мы с командой побывали в порту Монтенегро, Перасте, Бодруме и деревне Святого Стефана. Больше всего мне понравилось в старом Которе и на острове Госпа-об-Шкрпела. Не могла перестать делать фото и видео целый день. Кроме того, произошла интересная история. За два часа до нашего выезда на экскурсию - программа "Орел и Решка" выложили свой новый выпуск из Черногории! У нас появился азарт найти бутылку-клад, спрятанную ведущими шоу. Мы быстро поехали на то место, оно было по пути нашего экскурсионного маршрута, но там встретили только таких же фанатов этого шоу. Ну и ладно! Ведь получилось просто обалденное приключение! Классно, что у меня есть команда, с которой мы работаем и выступаем, а также вместе путешествуем и проводим время", - дополнила певица.

Как Черногория живет на карантине

По приезду на родину и сдачи ПЦР-теста (результат, к слову, - негативный), София в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказала о карантине в Черногории и его особенностях.

"На концерте, где выступала, действовали серьезные ограничения: не более 50% зала заполнено, все зрители должны были обязательно быть в маске, сидеть минимум в 1,5 метрах друг от друга, на всех входах пользоваться антисептиками. В Черногории соблюдают масочный режим даже на улице. Прогуливаясь по городу в свободное время, заметила, что большинство магазинов открыты, но заходить можно только в масках и после того, как обработаешь руки. Практически все заведения (даже в главных туристических местах) закрываются в 22:00. Еще одно из ограничений касается отеля, где мы жили - шведская линия завтраков была закрыта, чтобы не было скопления людей возле столов раздачи. Заказывать можно было только по меню", - поведала украинская поп-исполнительница.

Кроме того, Егорова дала несколько советов тем, кто решиться поехать во время пандемии в Черногорию. Вот, собственно, они:

Везде носите с собой антисептик - в магазинах или кафе его не всегда успевают менять. Да и немного беспокойно трогать антисептик в общественном месте, лучше иметь свой.

Если планируете поздний ужин - берите еду заранее в супермаркете или заказывайте предварительно, в ресторане или кафе, с собой. Можно оформить доставку в отель, в котором живете, и этим обеспечите себе вкусный ужин в номере. После концерта меня это очень выручило - еду привезли теплой и не пришлось долго ждать.

Берите с собой маски. Чем больше - тем лучше! Носить ее в Черногории нужно везде, поэтому на прогулку по городу лучше взять с собой заранее несколько штук.

София Егорова в Черногории (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

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