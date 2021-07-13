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Украинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальность

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Вторник 13 июля 2021 15:30
Украинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальность Фото: Алина Тим (пресс-служба певицы)
Автор: Lite

Украинская поп-звезда Алина Тим сняла клип на Доминикане. Неделю артистка и ее съемочная группа колесили по райскому острову, стараясь выбрать самые оригинальные его уголки. В итоге остановились на побережье Атлантического океана, Карибском море и на джунглях острова Саона.

К слову, Алина успела не только снять яркий клип, но и наделать классных знойных фото, которые очаровывают красотой.

Украинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальностьУкраинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальностьУкраинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальностьУкраинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальностьУкраинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальностьУкраинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальностьУкраинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальность

Фото: знойная Алина Тим сверкнула красотой на Доминикане (пресс-служба певицы)

Интересные факты про клип "На Кубе":

  • сценарий видеоработы дописывался в самолете
  • Алина выбрала для съемок режиссера Юру Катинского, даже не посмотрев его портфолио. Просто почувствовала, что получится крутой результат
  • людей, с которыми ей предстоит работать, Алина первый раз в жизни увидела в аэропорту Доминиканы
  • главный герой клипа заболел за день до съемки, поэтому пришлось очень быстро искать нового актера. Смотрели и в Tinder, и в Instagram, и даже подходили к людям на пляже. В итоге по хэштегу #Dominicana удалось найти парня-модель Кристиана Лопеса Монтеро, который приехал на съемку из соседнего города в три часа ночи
  • в это же время на острове снимали фильм с участием Брэда Питта, Сандры Баллок, Чанинга Татума и Дэниэла Редклифа, также там тусовалась Джей Ло
  • Доминикана - любимая страна Алины. Она была там трижды, а снять клип мечтала уже несколько лет. И наконец мечты воплотились в реальность!​​​​

Напомним, ранее Алина Тим "убила коронавирус" в своем клипе.

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