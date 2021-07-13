Украинская поп-звезда очаровала горячими фото и видео с Доминиканы: мечты воплотились в реальность
Фото: Алина Тим (пресс-служба певицы)
Украинская поп-звезда Алина Тим сняла клип на Доминикане. Неделю артистка и ее съемочная группа колесили по райскому острову, стараясь выбрать самые оригинальные его уголки. В итоге остановились на побережье Атлантического океана, Карибском море и на джунглях острова Саона.
К слову, Алина успела не только снять яркий клип, но и наделать классных знойных фото, которые очаровывают красотой.
Фото: знойная Алина Тим сверкнула красотой на Доминикане (пресс-служба певицы)
Интересные факты про клип "На Кубе":
- сценарий видеоработы дописывался в самолете
- Алина выбрала для съемок режиссера Юру Катинского, даже не посмотрев его портфолио. Просто почувствовала, что получится крутой результат
- людей, с которыми ей предстоит работать, Алина первый раз в жизни увидела в аэропорту Доминиканы
- главный герой клипа заболел за день до съемки, поэтому пришлось очень быстро искать нового актера. Смотрели и в Tinder, и в Instagram, и даже подходили к людям на пляже. В итоге по хэштегу #Dominicana удалось найти парня-модель Кристиана Лопеса Монтеро, который приехал на съемку из соседнего города в три часа ночи
- в это же время на острове снимали фильм с участием Брэда Питта, Сандры Баллок, Чанинга Татума и Дэниэла Редклифа, также там тусовалась Джей Ло
- Доминикана - любимая страна Алины. Она была там трижды, а снять клип мечтала уже несколько лет. И наконец мечты воплотились в реальность!
Напомним, ранее Алина Тим "убила коронавирус" в своем клипе.