Украинская поп-звезда ошарашила признанием о прайсах по баням и саунам

Слава Каминская откровенничает со соими поклонниками на личные темы, хоть и скрывает до сих пор избранника. Она интригует признаниями о бывшем муже Эдгаре Каминском и намеками на новыми отношениями. Но в этот раз артистка решила затронуть более спорные темы и сделала ряд признаний о себе.

В программе Власть vs Влащенко она призналась, что пробовала запрещенные вещества и однажды даже сорвала съемки из-за алкогольного опьянения, а также рассказала, занималась ли когда-то эскортом.

"Я абсолютно все пробовала, только не кололась. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, узнавать новые ощущения", – пояснила Слава.

Певица призналась, что позволяла себе выходить на сцену в легком алкогольном опьянении, а однажды они с коллегой по дуэту "НеАнгелы" Викторией Смеюхой даже сорвали съемки клипа из-за спиртного.

"У меня тяжело проходили моменты после гулянок, собрать себя в кучу. Когда была моложе, конечно веселились, и все, и везде. На сцене – никогда. Пьяненькая – выходила. Мы когда-то концерт сорвали, мы даже клип сорвали. Он так и не вышел. Грелись просто – выпили с Викой бутылку абсента. Нам нужно было согреться, и мальчик, который снимался у нас в клипе, привез бутылку алкооля. Там, конечно, был треш!" - призналась певица.

Слава Каминская сделала провокационные признания о себе (фото: instagram.com/babaslavka/)

А вот эскортом певица никогда не занималась, за этим тщательно следил продюсер коллектива, котрый ограждал своих подопечных от неприличных предложений.

"Для нас это табу. Сразу после концертов мы собираемся и уезжаем. У нас всегда охрана и доступа к артистам никакого нет, и никогда мы такое не практиковали. Предложения были в самом начале. Когда начались соцсети. Какие-то гаврики мне написывали. Триста лет они мне сдались! Для меня это в принципе неприемлимо. Хотя я даже прайсы на себя видела – по баням, по саунам", - честно призналась звезда.

Один раз с ней случился конфуз – певице прислали провокационное фото, на котором она неожиданно узнала … себя!

"Однажды мне прислали фотографию, я смотрю – а это я! Барышня черная спиной сидит, какие-то два мужика. И Эдгар мне говорит: "На уши посмотри, уши не твои". Он как хирург знает. А там реально мое лицо! Но если даже я засомневалась.." - рассказала курьезную историю артистка.

Слава рассказала об эскорт в шоу-бизнесе и запрещенных веществах