Украинская поп-звезда показала красивый клип на основе своего home video

Riya показала видео на песню "Під плащем"

Украинская инди-поп певица Riya обнародовала атмосферный клип на романтично-осеннюю песню "Під плащем". В видео молодая артистка показала историю, созданную из своих архивных роликов, снятых на iPhone.

По словам девушки, песня "Під плащем" идеально сочетается с гитарой и передает чрезвычайно чувственную атмосферу.

"Она вышла очень романтичной и даже интимной. Она очень искренняя. Мне хотелось передать в видео эту самую романтику, тепло и честность", – рассказывает Riya.

Riya (фото: instagram.com/riya_riyaofficial)

Отметим, что лирическую балладу певица создала в коллаборации с известным израильским музыкантом Эмилем Хачатуряном.

"Когда я впервые услышал песни Рии, я был переполнен эмоциями от ее музыкальной искренности. Когда предлагал коллаборацию, в тот момент подсознательно понимал – получится замечательный творческий тандем", – говорит он.

Красивое видео на песню "Під плащем" певицы Riya

Ранее мы писали, что Riya впервые показала своего мужа.