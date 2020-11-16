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Украинская поп-звезда показала красивый клип на основе своего home video

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 16:50
Украинская поп-звезда показала красивый клип на основе своего home video Riya показала новое видео (фото: instagram.com/riya_riyaofficial)
Автор: Lite

Riya показала видео на песню "Під плащем"

Украинская инди-поп певица Riya обнародовала атмосферный клип на романтично-осеннюю песню "Під плащем". В видео молодая артистка показала историю, созданную из своих архивных роликов, снятых на iPhone.

По словам девушки, песня "Під плащем" идеально сочетается с гитарой и передает чрезвычайно чувственную атмосферу.

"Она вышла очень романтичной и даже интимной. Она очень искренняя. Мне хотелось передать в видео эту самую романтику, тепло и честность", – рассказывает Riya.

Украинская поп-звезда показала красивый клип на основе своего home video

Riya (фото: instagram.com/riya_riyaofficial)

Отметим, что лирическую балладу певица создала в коллаборации с известным израильским музыкантом Эмилем Хачатуряном.

"Когда я впервые услышал песни Рии, я был переполнен эмоциями от ее музыкальной искренности. Когда предлагал коллаборацию, в тот момент подсознательно понимал – получится замечательный творческий тандем", – говорит он.

Красивое видео на песню "Під плащем" певицы Riya

Ранее мы писали, что Riya впервые показала своего мужа.

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