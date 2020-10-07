Украинская поп-звезда выпустила песню для первого свадебного танца
Riya не перестает удивлять украинских меломанов
Украинская певица Riya представила новую романтическую песню "Під плащем", которая войдет во второй альбом молодой звезды.
"Під плащем" - песня, под которую хочется признаваться в любви и делать предложение. Осенняя баллада, которая окутывает своим уютом и нежностью, как мягкий плед. Песня, под которую невесты танцевать свой первый свадебный танец.
"Так звучит моя осень. Я пою о своих историях. И в этой песне заложен лейтмотив моей жизни - любовь. Я хочу, чтобы моя песня напомнила каждом его любовь, дорогих людей, теплые воспоминания и мечты", - комментирует сама певица.
Riya выпустила лирическую балладу "Під плащем"
Добавим, что в свое время популярность Валерии принесли такие песни, как "Паралелі", "Чайка", "Не боюся", "#ЛовиКайф" и другие.
Riya свое время покорила меломанов "Щастям"
Напомним, не так давно Riya впервые показала своего мужа.