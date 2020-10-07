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Украинская поп-звезда выпустила песню для первого свадебного танца

Новина українською → Среда 07 октября 2020 14:34
Украинская поп-звезда выпустила песню для первого свадебного танца Riya (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Дмитрий Войналович

Riya не перестает удивлять украинских меломанов

Украинская певица Riya представила новую романтическую песню "Під плащем", которая войдет во второй альбом молодой звезды.

"Під плащем" - песня, под которую хочется признаваться в любви и делать предложение. Осенняя баллада, которая окутывает своим уютом и нежностью, как мягкий плед. Песня, под которую невесты танцевать свой первый свадебный танец.

"Так звучит моя осень. Я пою о своих историях. И в этой песне заложен лейтмотив моей жизни - любовь. Я хочу, чтобы моя песня напомнила каждом его любовь, дорогих людей, теплые воспоминания и мечты", - комментирует сама певица.

Riya выпустила лирическую балладу "Під плащем"

Добавим, что в свое время популярность Валерии принесли такие песни, как "Паралелі", "Чайка", "Не боюся", "#ЛовиКайф" и другие.

Riya свое время покорила меломанов "Щастям"

Напомним, не так давно Riya впервые показала своего мужа.

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