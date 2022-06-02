Украинская TikTok-блогерша решила объединить людей песней: слушайте, что из этого вышло

Юная звезда признается: для того, чтобы выпустить свою первую песню, ей нужен был сильный толчок.

"Когда началась война и все эти страшные события, я очень хотела записать песню именно на украинском, чтобы помочь, выразить свою поддержку. Песня - это тоже мощное оружие, с помощью которого можно объединить людей и поддерживать высокий моральный дух", - комментирует Анна.

Анна Настоящая (фото: instagram.com/anetnast)

Настоящая подчеркивает: гордится тем, что украинка.

"Именно поэтому песню посвящаю нашей прекрасной стране, нашим невероятным городам, нашим мужественным людям и силе духа, которая живет в каждом и который невозможно сломать. Мне хочется передать эмоции всех людей Украины", - поделилась она.

Заметим, что кроме художественной обороны, Анна держит и информационную: публикует проверенные сборы средств, а также отправляет гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается.

Анна Настоящая (фото: instagram.com/anetnast)