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Украинская ведущая устроила страстную фотосессию в постели: не оторвать взгляда

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 18:00
Украинская ведущая устроила страстную фотосессию в постели: не оторвать взгляда Александра Лобода (instagram.com/aleksika/)
Автор: Lite

Ведущая снялась в пикантной фотосессии

Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбол", снялась в новой соблазнительной фотосессии. На снимках ведущая позирует в рубашке, которую она приспустила с плеч, и в черном топике под ней.

Александра оголила ноги и живот, волосы у нее распущенные, она их кокетливо перекидывает на сторону, глаза полуприкрыты на парочке снимков, на остальных девушка смотрит заманчивым взглядом просто в камеру.

"Відкладаю будильник і встаю з третього дзвінка. Знайомо?", - написала Лобода под своими интригующими снимками.

Украинская ведущая устроила страстную фотосессию в постели: не оторвать взглядаУкраинская ведущая устроила страстную фотосессию в постели: не оторвать взглядаУкраинская ведущая устроила страстную фотосессию в постели: не оторвать взгляда

Ведущая Александра Лобода в горячей фотосессии (фото: instagram.com/aleksika/)

Фолловеры засыпали ведущую лайками и комментариями, восхищаясь ее красотой и умением позировать: "Самая красивая", "Солоденька", "Большой талант у фотографа видеть красоту", "Огонь", - написали они под горячими снимками.

Напомним, что ранее эпатажная ведущая показала пентхаус в центре Киева: главная фишка - люстра за 6000 долларов.

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