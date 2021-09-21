Украинская звезда с 15-м размером груди рассказала, сколько ей предлагают за интим

Модель plus-size с 15-м размером груди, судья шоу "Співають всі!" Мила Кузнецова довольно часто получает интимные предложения от мужчин. Многие готовы даже готовы платить немалые деньги за то, чтобы заполучить звезду в постель.

Об этом сама Мила призналась в одном из выпусков программы " Зірковий шлях " на канале "Украина".

Звезда признается, что свою страницу в соцсети ведет сама, но не всегда может отвечать на сообщения от поклонников, к тому же предложения некоторых мужчин бывают очень откровенными.

"Каждой красивой девушке предлагают секс", - рассказала Кузнецова и добавила, что наибольшую сумму за интимную встречу ей предлагали 20 тысяч долларов!

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

К слову, в 34 года женщина не стесняется своих форм. А когда-то комплексы загоняли школьницу Милу в мешковатую одежду темных тонов. Девушка даже белье стеснялась себе покупать.

"У меня начала расти грудь, и я уже комплексовала. Лет с 12-13 помню, что раз - и у меня большая грудь. Я не помню, как она росла. Мама не рассказывала мне, как вообще я должна носить бюстгальтер. И первый бюстгальтер я покупала сама на рынке. И у меня уже были большая грудь. Я пришла, говорю: "Дайте 1-й размер лифчика". Продавец сказала: "Вам надо 3-4". Говорю: "Нет, давайте мне 1 размер". Я очень стеснялась его покупать, я не мерила, так реально стеснялась. Я пришла домой, а он маленький. Я потом уже, конечно, подарила подружке, и собирала деньги на второй лифчик. Мне мама их не покупала. Мне даже было стыдно попросить", - рассказала Кузнецова.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Звезда признается, дома ее физически унижали и наказывали, поэтому уверенности в себе она начала набираться, когда пошла учиться в техникум.

"У меня был парень самый красивый на потоке. Потому что он нравился всем девушкам. Я с ним встречалась. Наверное, в этот момент я поняла, что я красивая, меня могут любить, ценить. Я начала надевать красивые вещи. Получала очень много комплиментов. Я с этого времени поверила в себя, и в то что я не гадкий утенок, как в школе", - говорит женщина.

В какой-то момент Мила переросла и любимого, который вселил в нее веру и уверенность.

"Мне было скучно. Он со всем соглашался со мной. Мне не хватало чего-то яркого в жизни. Я встретила другого мужчину, который был более привлекателен, интересен", - вспомнила она.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Но именно этот человек, который казался ей еще интереснее и перспективнее, снова напомнил Миле о том, что она стала забывать. Детские комплексы и полной неуверенности в себе. Мужчина морально унижал женщину, и она ушла от него. Сейчас Мила снова счастлива в отношениях.

"Я люблю мужчин своего возраста. Потому что люди на одной волне. Это очень классно", - говорит судья шоу "Співають всі!".