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Украинская звезда бросила афро-француза после длительных отношений: семья была в шоке

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 13:55
Украинская звезда бросила афро-француза после длительных отношений: семья была в шоке Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Автор: Lite

Алина Паш сделала откровенное заявление о своей личной жизни

Украинская поп-звезда Алина Паш сделала откровенное признание о своей личной жизни. Так, недавно певица разорвала длительные отношения с французским музыкантом.

В эфире шоу "Хто зверху?" на Новом канале Алина рассказала, что на отношения с ее парнем-иностранцем повлиял карантин.

Украинская звезда бросила афро-француза после длительных отношений: семья была в шоке

Алина Паш (фото: пресс-служба Нового канала)

"Моя семья была в шоке, что рядом со мной не украинец, а афро-француз. Он был постарше меня и весь в татухах. А еще Джо (Джонатан Иллель) - лидер электронной группы DOP. Мы четыре года были счастливы в отношениях. Много прошли вместе. Работали, путешествовали и поддерживали друг друга", - рассказала Паш.

Но совместное времяпровождение 24/7 во время карантина из-за коронавируса повлияло на отношения артистов.

"Мы стали токсичными друг для друга. Признаюсь, что я перегорела в отношениях. Мое внимание переключилось на другого", - заинтриговала певица.

Алина говорит, что она всегда честна с людьми. Поэтому своими ощущениями и переживаниями поделилась с Джо.

"Наши отношения перешли на другой уровень. Я сейчас хочу побыть только с собой", - объяснила девушка.

Украинская звезда бросила афро-француза после длительных отношений: семья была в шокеУкраинская звезда бросила афро-француза после длительных отношений: семья была в шокеУкраинская звезда бросила афро-француза после длительных отношений: семья была в шоке

Алина Паш со своим экс-возлюбленным (фото: instagram.com/nthdsy)

Ранее Алина Паш спела на русском и разозлила украинцев.

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