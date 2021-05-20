Украинские звезды похвастались колоритными нарядами в День вышиванки

Каждый год в третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки . В 2021 году он выпал на 20 мая. Украинские знаменитости поздравили поклонников с праздником и продемонстрировали стильные и колоритные наряды в национальном стиле.

Так, Анастасия Приходько предстала в стильном длинном платье-вышиванке темно-голубого цвета.

"З Днем Вишиванки, друзі! Нехай Бог благословляє Україну і всіх нас", - написала певица.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Наталья Могилевская тоже позировала в вышитом платье от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч. Звезды отдала предпочтение наряду пудрового цвета с ярко-желтой вышивкой и бахромой, а в руках держала букет сирени.

"З Днем вишиванки! Це наш генетичний код, це символ краси, здоров'я та щасливої долі. Родинна пам'ять та традиція, яку важливо вивчати, поширювати, тому ще в кожному малюнку та обрядах величезна всесвітня мудрість. Зі святом!" - поздравила украинцев артистка.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов выбрали старинные вышиванки и снялись вместе.

"З Днем вишиванки! В моїй колекції вже чимало різних вишиванок, старовинних і сучасних, суконь з національними мотивами і сорочок з закладеним в вишивку змістом. Я тішусь, що дизайнери знову і знову звертаються до традиційної вишивки і роблять її модною в усьому світі. Вишиванка - ще одна наша гордість і круто, що українці носять її не тільки на свята. На фото старовинна вишиванка, придбана у Львові", - поделилась телеведущая.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/kosadcha)

Оля Полякова опубликовала красочное фото со своими дочерьми Машей и Алисой. Все трое запечатлены в ярких платьях-вышиванках современного стиля.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

DZIDZIO показал свою впечатляющую коллекцию вышиванок, развесив ее в кустах сирени.

"Вітаю всіх з Днем вишиванки. В ній наш генетичний код нації! Кожна з них особлива і неповторна! Дякую Юлії Магдич за новеньку в моїй колекції!" - отметил певец.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/dzidzio)

Новая "Холостячка" Злата Огневич показала стильный образ с вышиванкой и джинсами и вспомнила историю из жизни.

"Тато. Крим. Вечір. Розкрита на столі книга про козацтво, де йде мова і про батьковий рід. Я пам‘ятаю, як він мене до себе покликав і читав уривок з тієї книги. І я пам‘ятаю свої відчуття: радість, подив, захоплення й гаряче хвилювання. Бути українцем- це стан Душі. І я щаслива перебувати в такому стані!" - написала певица.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ольга Сумская умилила семейным снимком с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной - конечно же, все были в вышиванках.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/olgasumska)

Лилия Ребрик появилась в вышиванке с насыщенным фиолетовым орнаментом, дополнив ее подобранной в тон пышной юбкой.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Показал свою стильную вышиванку и Сергей Притула - шоумен отметил, что она подходит к любому образу и случаю жизни.

"Не знаю, чи є у якогось ще народу елемент одягу, який пасує, як до ділового костюму, так і до джинсів. Зрештою, для нас, українців, вишиванка - це не просто елемент одягу. Це зовнішнє відображення візерунку на серці! Звісно ж, сьогодні вишиванку одягнути може кожен. Але вона не є індульгенцією, якщо з-під неї пробивається вата! Зі святом Вас, друзі! З Днем Вишиванки!" - написал ведущий.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Джамала похвасталась роскошным черным платьем-вышиванкой с бело-голубым орнаментом, которое дополнила черной шляпкой.

"Чудовий день, щоб одягти вишиванку. З днем ​​вишиванки!" - подписала кадры певица.

Украинские звезды показали свои вышиванки (фото: instagram.com/jamalajaaa)