Украинский актер развелся после 17 лет брака и признался в измене: дети это видели

Известный украинский актер и телеведущий Олег Иваница несколько лет назад развелся с женой после 17 лет брака. Но сегодня звезда сериала "Женский доктор" рассказывает о причинах расставания открыто и откровенно.

"В определенный момент, к сожалению, у людей бывают какие-то ситуации - они ссорятся, потом мирятся. У нас наступил какой-то момент, что мы перестали даже мириться, к сожалению. И беда в том, что дети это видели", - поделился Иваница в комментарии каналу "Украина".

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanitsa)

Он добавил, что в семье часто были ссоры, а с его стороны... несколько раз измены.

По словам актера, решение о разводе они приняли вместе с женой, но озвучил его первым он.

После развода актер сумел наладить отношения с младшим сыном Остапом. А вот старшая дочь Ольга, которая учится в Варшаве, до сих пор не может простить отцу, что он ушел из семьи.

Олег Иваница в роли Льва Борисовича Квитко в сериале "Женский доктор" (фото: instagram.com/o_ivanitsa)

Сам же Иваница уверен, что развод был единственным правильным выходом из той ситуации, в которой оказалась его семья.

Напомним, что с 2015-го по 2018 год Иваница был актером популярного "Дизель Шоу". Но ушел из состава юмористической программы, объяснив это тем, что потерял мотивацию в связи с гибелью Марины Поплавской - одной из основных актрис шоу.

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