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Украинский артист пригласил в "путешествие внутренним миром"

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Понедельник 04 октября 2021 19:28
Украинский артист пригласил в "путешествие внутренним миром" MAX NEWELL (фото: Muscreators)
Автор: Lite

Экс-участник группы THE MEDS, а с недавних пор автор музыкального проекта MAX NEWELL презентует свой дебютный мини-альбом "Who are you".

"Who are you" - это пять вайбовых композиций об ощущениях, мечтах, движении и поиске себя. Песни, которые вошли в дебютный альбом музыканта, приобретали свою форму в течение трех лет и объединенные фирменным бархатистым вокалом и звучанием MAX NEWELL.

Основная идея мини альбома - никогда не поздно. Никогда не поздно выразить свои чувства, осуществить свои мечты, изменить себя и свою жизнь. Но все это невозможно без переосмысления личного опыта.

Украинский артист пригласил в &quot;путешествие внутренним миром&quot;

MAX NEWELL (фото: Muscreators)

Как утверждает MAX NEWELL, этот путь заключается в изучении и понимании себя. В преодолении собственных страхов и противоречий, в расширении внутренних границ. В общем, это определенное путешествие внутренним миром автора, в котором каждая остановка - это возможность что-то понять и осознать.

"Одноименную песню "Who are you" я написал три года назад, после очередного разрыва отношений с девушкой. Песня о поиске и о циклах, в которые мы часто попадаем в нашей жизни. Не меняя ничего, продолжая двигаться, мы ожидаем что именно в этот раз наши действия приведут к иному результату. Но получаем все то же что было раньше. Стоит ли терять время и находить новые оправдания? Пожалуй, нет", - рассказывает MAX NEWELL.

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