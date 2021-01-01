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Украинский певец признался, что избивал людей: вел себя агрессивно

Новина українською → Киев, Пятница 01 января 2021 11:24
Украинский певец признался, что избивал людей: вел себя агрессивно Артем Пивоваров (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Известный украинский певец Артем Пивоваров признался, что его часто выводили из себя, когда он был "молод и горяч".

Да, это сейчас артист пишет крутые треки для себя и многих звезд шоу-бизнеса, а еще умеет мастерски делать уколы, ведь работал доктором. А раньше, когда Артем жил в родном Волчанске, то очень часто участвовал в уличных драках.

"До 18 лет достаточно часто применял навыки восточных единоборств. Помню моменты, когда сам был инициатором стычек. В то время ходил на бокс. Я был юн, гиперактивен, плюс, на меня влиял социум. Наверное, тогда моральные и этические соображения находились на более животном уровне. Поэтому в то время вел себя более агрессивно, и не скрываю этого. Я не из тех людей, которые будут говорить: "Драки? Вы что? Со мной такого не происходило". Это было", - признался Пивоваров за кулисами шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

Сейчас он вырос и стал умнее. И его практически невозможно вывести из себя.

"Стараюсь обходить и сглаживать острые углы. Подраться всегда можно успеть. Плюс, когда стал основательно заниматься восточными единоборствами, узнал одно из главных правил – знания должны защищать, а не наносить вред", - отметил исполнитель хита "Дежавю".

Украинский певец признался, что избивал людей: вел себя агрессивноУкраинский певец признался, что избивал людей: вел себя агрессивно

Артем Пивоваров в юности часто дрался (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее мы писали, что финалист "Холостячки" сделал неожиданное признание о финале шоу и "жестких" отношениях с Эллертом.

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