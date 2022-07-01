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Украинский певец встретился с детками из Мариуполя, Харькова и Бахмута: чувственные фото

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Пятница 01 июля 2022 12:22
Украинский певец встретился с детками из Мариуполя, Харькова и Бахмута: чувственные фото Роман Скорпион (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)
Автор: Lite

Украинский певец, автор хитов "Поцілую" и "Закохався" Роман Скорпион встретился с детьми-переселенцами из Мариуполя, Изюма, Киева и Бахмута.

В своем Instagram артист показал чувственные фото со встречи с внутренне перемещенными семьями, которые бежали от войны в западные области Украины.

"Меня чрезвычайно поразила искренность детей, в частности Оксанка, которая несмотря на свой юный возраст знает, что хочет от этой жизни и является целеустремленной. Она харизматична и неординарна", - подписал одно фото певец.

Украинский певец встретился с детками из Мариуполя, Харькова и Бахмута: чувственные фото

Роман Скорпион с Оксанкой (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

А этот мальчик с мишкой родом из Харькова. Его мама сказала, что не знает, есть ли еще куда возвращаться...

Украинский певец встретился с детками из Мариуполя, Харькова и Бахмута: чувственные фото

Роман Скорпион с переселенцами (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

"Они благодарят Бога, что живы. А это самое главное!" - написал Роман.

По словам звезды, его цель "способствовать восстановлению психоэмоционального состояния с помощью музыки или реабилитации".

"Организация мероприятий направлена именно в этом направлении! Примеры таких отважных украинцев доказывают то, что нас не преодолеть и вместе мы сила. Я готов всесторонне способствовать развитию таких талантливых деток", - добавил он.

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