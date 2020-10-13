Украинский рэпер записал уникальный трек: есть только один путь - это труд
Rowskie несет в украинскую музыку новый жанр
Киевский артист Rowskie выпустил видео на трек "Рудбой, працюй". Это видео, как и сама композиция, является своего рода уникальным явлением для украинской музыкальной сцены.
Дело в том, что парень работает в британском жанре грайм, который хоть и возник еще в начале нулевых, и к нашей культуре добрался сравнительно недавно - после выхода криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".
Таким образом, Rowskie - один из первых, кто решился привить грайм-эстетику украинской рэп-сцене.
"Этим видео я хотел сказать одно: чем бы ты не занимался, есть только один путь - это труд. Потому что за всеми именами, брендами, компаниями, музыкальными коллективами, которые достигают успеха, есть долгая и продолжительная история, которую обычно люди не замечают и не знают. Через тернии к звездам! Наслаждайся дорогой, даже если она порой бывает очень сложной", - комментирует сам артист.
Rowskie выпустил видео на трек "Рудбой, працюй"
Текст трека "Рудбой, працюй":
Кожен мій крок до мікро штовхає до спогадів, ким я був до
“Боже дай мені сил стати феноменальним емсі”
Такими молитвами я починав свій ранок – трохи не як усі
Було важко бути емсі, прокинувшись не в Теннессі.
Афірмації у голові – тримали зв”язок із моєю musique
Студентські роки – хасл двадцять чотири на сім
Три одночасних місця роботи – проте уся ніч у пошуках рим
Моя підсвідомість заперечувала того часу плин.
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
…workout
Через терні до зір – інакше ніяк; де мікрофон - то вічний маяк
Жага бути там, жага робити так щоби палало усе, щоби сіяло лице
Позаяк, хотів бути чесним до себе – щоби робити значимі речі,
Будувати ком'юніті тут і для тебе.
Тому і понині я вірю у небо, кожен твій успіх має стати кредо
Твоя мрія і ти – одне ціле, все просто як чорне і біле.
Єдиний час – це зараз, єдине місце – тут,
Використай цей звук - як ненаписаний статут.
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
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