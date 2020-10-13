Украинский рэпер записал уникальный трек: есть только один путь - это труд

Rowskie несет в украинскую музыку новый жанр

Киевский артист Rowskie выпустил видео на трек "Рудбой, працюй". Это видео, как и сама композиция, является своего рода уникальным явлением для украинской музыкальной сцены.

Дело в том, что парень работает в британском жанре грайм, который хоть и возник еще в начале нулевых, и к нашей культуре добрался сравнительно недавно - после выхода криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".

Таким образом, Rowskie - один из первых, кто решился привить грайм-эстетику украинской рэп-сцене.

"Этим видео я хотел сказать одно: чем бы ты не занимался, есть только один путь - это труд. Потому что за всеми именами, брендами, компаниями, музыкальными коллективами, которые достигают успеха, есть долгая и продолжительная история, которую обычно люди не замечают и не знают. Через тернии к звездам! Наслаждайся дорогой, даже если она порой бывает очень сложной", - комментирует сам артист.

Rowskie выпустил видео на трек "Рудбой, працюй"

Текст трека "Рудбой, працюй":

Кожен мій крок до мікро штовхає до спогадів, ким я був до

“Боже дай мені сил стати феноменальним емсі”

Такими молитвами я починав свій ранок – трохи не як усі

Було важко бути емсі, прокинувшись не в Теннессі.

Афірмації у голові – тримали зв”язок із моєю musique

Студентські роки – хасл двадцять чотири на сім

Три одночасних місця роботи – проте уся ніч у пошуках рим

Моя підсвідомість заперечувала того часу плин.

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

…workout

Через терні до зір – інакше ніяк; де мікрофон - то вічний маяк

Жага бути там, жага робити так щоби палало усе, щоби сіяло лице

Позаяк, хотів бути чесним до себе – щоби робити значимі речі,

Будувати ком'юніті тут і для тебе.

Тому і понині я вірю у небо, кожен твій успіх має стати кредо

Твоя мрія і ти – одне ціле, все просто як чорне і біле.

Єдиний час – це зараз, єдине місце – тут,

Використай цей звук - як ненаписаний статут.

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

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