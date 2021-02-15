Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!

Украинский шоумен и певец Юлик (Назар Гук) празднует день рождения сына - Денису исполнилось пять лет.

В своем Instagram -аккаунте артист показал редкие фото с наследником.

Заметим, что первенца экс-участнику группы DZIDZIO подарила жена Екатерина в 2016 году.

"Счастлив, ибо именно 15.02.2016 на свет появился он - сын Денис! Нет слов, чтобы описать это счастье! С днем рождения, Ныся", - подписал трогательный снимок Юлик.

Юлик с сыном и женой (фото: instagram.com/julikofficial)

Реакция со стороны поклонников не заставила себя ждать. Друзья и коллеги начали поздравлять малого Гука.

Вітання синочку! Нехай буде здоровим та щасливим

Нехай золотце ваше буде здоровеньким

Хай росте дужий!

Золотому привіт! Вітаю його! А вам, батьки, терпіння, сили до такого шустрого, прикольного та розумного хлопчика.

Вітаю всю родину зі святом!

К слову, шоумен активно освещает общее времяпровождение с сыном. Вместе они любят готовить, развлекаться и даже работать.