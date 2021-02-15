ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 16:59
Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье! Юлик с сыном (фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Lite

Украинский шоумен и певец Юлик (Назар Гук) празднует день рождения сына - Денису исполнилось пять лет.

В своем Instagram-аккаунте артист показал редкие фото с наследником.

Заметим, что первенца экс-участнику группы DZIDZIO подарила жена Екатерина в 2016 году.

"Счастлив, ибо именно 15.02.2016 на свет появился он - сын Денис! Нет слов, чтобы описать это счастье! С днем рождения, Ныся", - подписал трогательный снимок Юлик.

Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!Украинский шоумен трогательно обратился к сыну: нет слов, чтобы описать это счастье!

Юлик с сыном и женой (фото: instagram.com/julikofficial)

Реакция со стороны поклонников не заставила себя ждать. Друзья и коллеги начали поздравлять малого Гука.

  • Вітання синочку! Нехай буде здоровим та щасливим
  • Нехай золотце ваше буде здоровеньким
  • Хай росте дужий!
  • Золотому привіт! Вітаю його! А вам, батьки, терпіння, сили до такого шустрого, прикольного та розумного хлопчика.
  • Вітаю всю родину зі святом!

К слову, шоумен активно освещает общее времяпровождение с сыном. Вместе они любят готовить, развлекаться и даже работать.

Ранее мы писали, что известный украинский шоумен попал в аварию в Киеве из-за гололеда.

Также Юлик не так давно описал свой идеальный отдых и раскрыл секреты ухода за собой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе: никак не могут "оторвать"
В Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе: никак не могут "оторвать"