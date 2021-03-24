Украинцы наделали шума в Китае: "встречали как суперзвезд!"

Популярная украинская группа "Бамбинтон" вышла на международный уровень. Все благодаря их хиту "Зая", который, как оказалось, полюбился миллионам меломанов из Китая.

И украинцев пригласили выступить на топовом китайском телешоу Universal Show.

"Нас встречали как суперзвезд!" - говорят артисты.

Уже в Китае ребята узнали, что в местном TikTok на их песню снято более 2,5 миллиардов (!) видео.

После посещения Поднебесной группа решила сделать трек на китайском языке, как дань уважения местной аудитории. Так появился стебный танцевальный сингл "Party Music Bambinton".

Стоит отметить, что над аранжировкой нового трека работал Слава Кондрашин - автор хита "Вите надо выйти".



К слову, трек понравился не только китайцам. Но и украинцам.