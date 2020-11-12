В ультрамини и кожаных сапогах: блондинка Дорофеева взбудоражила сеть соблазнительным видео

Певица сменила цвет волос и стала блондинкой

Надя Дорофеева отыграла последний концерт в составе группы "Время и Стекло" и пустилась в сольное плавание. Девушка успела записать собственный трек и также показала тизер к нему, правда никаких подробностей не раскрывала – поклонникам не известна ни дата выхода, ни название песни. Зато звезда продолжает интриговать фолловеров и лишь показала в Instagram эффектные кадры у бассейна в соблазнительном наряде, будто намекая на выход клипа.

Надя дефилирует вдоль воды в обтягивающем ультра коротком платье-мини, поверх которого надет топ, инкрустированный камнями, и кожаных сапогах на каблуке. Кроме того, в на видео отлично видно, что Надя сменила цвет волос и стала блондинкой.

Певица предпочла не подписывать ролик, дав поклонникам возможность выразить в комментариях свое мнение.

В ожидании чего-то бомбического

Невероятна!

Вау, это очень круто

Это огонь

Ты красотка

Бомба

Как круто

Ну Богиня

Класс, класс, огонь! Надюшка, ты супер!

Напомним, что ранее Надя Дорофеева покорила поклонников кокетливым селфи.

Кстати, Надя Дорофеева показала, как носить кожаные тренды осени – пиджак и шорты.