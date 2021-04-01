ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Улучшенная мамина копия": 20-летняя дочь Брежневой засветила стройное тело на пляже

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 23:25
"Улучшенная мамина копия": 20-летняя дочь Брежневой засветила стройное тело на пляже Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Соня Киперман, старшая дочь Веры Брежневой, 30 марта отпраздновала 30-летие. Невзирая на пандемию, вся семья по такому поводу решила встретиться в ОАЭ и провести отпуск весело и дружно. Девушка поделилась своими горячими пляжными фото с подписчиками.

Так, она запостила в Instagram несколько фото в светлом бикини и показала стройную фигуру и плоский животик.

"Золотая девочка", - подписала счастливые кадры на пляже Соня. Мама девушки была одной из первых, кто оценил снимки дочки – она оставила для нее несколько красноречивых сердечек. Судя по локации, соня сейчас отдыхает в Дубае.

  • Прелесть
  • Какая же красивая
  • Красотка
  • Мамина копия, но, конечно, другая, улучшенная. Надеюсь, мудрейшая Вера не в обиде, а в радости от этого
  • Более чем прекрасная

&quot;Улучшенная мамина копия&quot;: 20-летняя дочь Брежневой засветила стройное тело на пляже

&quot;Улучшенная мамина копия&quot;: 20-летняя дочь Брежневой засветила стройное тело на пляже

Соня устроила фотосессию на пляже (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

К слову, в жаркую страну Соня полетела вместе с мамой Верой Брежневой, младшей сестрой Сарой, тетей Викторией Галушко и двоюродными сестрами. Похоже, дружная семья женским коллективом прекрасно проводит время на одном из рукотворных островов - Bluewaters Island.

Напомним, что ранее Соня появилась в клипе мамы и для этого специально прилетела из США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Вера Брежнева Соня Киперман
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комендантский час в Украине: Степанов расставил все точки над "і"
Комендантский час в Украине: Степанов расставил все точки над "і"