Улыбка не сходит с лица: Дмитрий Комаров покорил романтикой с женой на райском острове

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко, невзирая на все трудности, встретили Новый год вместе. Ведущий находиться в своей самой длительной за время семейной жизни экспедиции, пока его вторая половинка верно ждала его в Киеве. Пара воссоединилась на солнечных Мальдивах и намерена провести викенд активно и романтично, а в сеть уже попали первые яркие фото влюбленных, которые времени зря не теряют.

Так, Дмитрий и Александра решили поплавать с аквалангом и погрузиться в удивительный подводный мир океана. Они наслаждаются экзотическими фруктами на берегу и успели близко познакомиться с океанскими жителями, которые, похоже, ничуть не боятся людей.

"За 90 дней съемок без выходных я жутко устал. Эмоционально. Например, недели полторы назад у нас была дорога на съемку – просто двое суток в машине. И вот 20 декабря я точно решил, что надо делать паузу. Прогуглил доступные в пандемию варианты и понял, что опоздал: на НГ практически не осталось адекватных перелетов. Пришлось изменить традициям и вместо самостоятельного путешествия выбрать турпутевку, о чем я не пожалел", - сообщил телепутешествинник.

Дмитрий и Александра проводят активный досуг на Мальдивах (фото: instagram.com/komarovmir)

"Фантастическая, сказочная, нереальная вода. Улыбка не сходит лица от этой красоты. Подводный мир шикарен. Да, по краскам и разнообразию рыб он уступает Шарм-эль-Шейху. Но это совсем другое", – заверил он и поделился короткой справкой о Мальдивах, а также дал парочку советов касательно поездки на экзотические острова аренды доступного жилья и т.д.



"Делюсь порцией фоток. Скаты, акулы, черепахи, мурены - я видел этих друзей своими глазами, кормил из рук и, естественно, снимал на видео. Обязательно выложу отдельный ролик. Мои первые пробы пера в подводных съемках, по следам Кусто. P.S. Найдите фото: муж кормит ската тунцом. Жена танцует", - подписал завораживающие кадры он.

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров показала эксклюзивное зимнее фото с любимой на даче.