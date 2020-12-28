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Без ума друг от друга: Тина Кунаки показала жаркие фото с Венсаном Касселем из личного архива

Новина українською → Бразилия, Понедельник 28 декабря 2020 18:37
Без ума друг от друга: Тина Кунаки показала жаркие фото с Венсаном Касселем из личного архива Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки и Венсан Кассель – одна из самых ярких пар среди знаменитостей. Влюбленные уже много лет вместе, и постепенно поклонники перестали видеть в их паре подвох, оценив крепость этого союза. Как 54-летний актер, так и 23-летняя модель часто демонстрируют миру свои чувства в сети, выкладывая общие снимки и признаваясь в любви друг другу оригинальным способом. В этот раз активность проявила Тина, выложив в сториз редкие фото по запросу своих подписчиков.

Без ума друг от друга: Тина Кунаки показала жаркие фото с Венсаном Касселем из личного архиваБез ума друг от друга: Тина Кунаки показала жаркие фото с Венсаном Касселем из личного архиваБез ума друг от друга: Тина Кунаки показала жаркие фото с Венсаном Касселем из личного архиваТина и Венсан на архивных фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Так, она показала массу фото из личного архива: свои детские снимки, фото родителей, любимые кадры, а также не стала отказывать себе в удовольствии показать фото с любимым мужем. Причем они оказались весьма жаркими. По признанию самой Кунаки, ее любимое фото с Касселем – сделанное на берегу океана. Пара идет по линии воды, при этом Венсан обнимает жену, положив руку ей на ягодицы. Не менее яркими и эффектными были и фото со свадьбы, которые Тина также решила вспомнить.

К слову, Тина Кунаки частенько радует фанатов подобными активностями в сети. В прошлый раз девушка рассказала много интересных фактов о себе. А также призналась, что мечтает родить Венсану еще нескольких детей.

Ранее Тина Кунаки показала горячие фото в одном бикини.

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