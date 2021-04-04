Умеет выносить мозг: муж Екатерины Кухар поразил откровениями о любимой

Звездная балетная пара Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже 12 лет. Супруги воспитывают сына и дочь и практически неразлучна, ведь они вместе и дома, и на работе, да и отдыхают всегда только вдвоем или с детьми. Александр признался, что ему нравится такой ритм жизни, а без жены он чувствует себя одиноко.

По словам мужчины, ему комфортно всегда быть с женой и ездить с ней на гастроли.

"Есть выражение: "Куда же ты со своим самоваром?" А мне без самовара некомфортно. Когда мой самоварчик рядом, я понимаю, что у меня всегда все под рукой", – подчеркнул танцор.

Он также признался, что Екатерина очень заботливая. Она всегда заботится, чтобы любимый был здоров, тепло опрятно одет, сыт и в комфорте – с подушкой и фильмом на ноутбуке. Если же артист балета едет на гастроли один, то не берет с собой ничего.

"Я хожу раздетый, голодный, неухоженный. С одной стороны – это кайф, ты отдыхаешь, мозг никто тебе не выносит, потому что Катя умеет выносить мозг. Но очень одиноко получается. Она идеальный вариант того, что мне нужно. Потому что я, честно признаюсь, с халатностью отношусь к своему здоровью, а она в этом плане меня бережет", – рассказал Александр.

На такую заботу жены он отвечает тем же. Муж делает все, чтобы Кухар не занималась домашними делами и даже не думала об этом: "Я делаю ее жизнь, ее быт значительно легче. Я помогаю, чтобы она не тратила время на то, что ей не надо".

Александр Стоянов рассказал о жизни с Екатериной Кухар и ревности в паре (видео: Youtube)

При этом страсть в их отношениях все еще сохранилась.

"У меня с Катей ощущение того, что моя женщина всегда рядом со мной, это очень комфортно. И хотя у нас уже давно не конфетно-букетный период, все же 12 лет вместе, она для меня наполовину остается как любовница, ну а наполовину жена", - поделился Стоянов.

Что касается ревности в паре, то артист бесконечно доверяет супруге, но при этом они могут изредка устроить эмоциональную сцену.

"Раньше, когда мне было 19-20 лет, ревность зашкаливала. Но сейчас, учитывая, сколько лет мы вместе, сколько всего мы пережили, сколько проверок мы прошли - у меня абсолютное доверие к своей жене. Я знаю ее как облупленную, я уверен в ней, и нет абсолютно никаких предпосылок ревновать. Но чувство ревности должно быть, потому что оно придает такую перчинку в отношениях и мы иногда устраиваем друг другу такие сцены практически на ровном месте: кто-то кому-то улыбнулся, позаигрывал. Мы понимаем, что дальше этого не заходит, но все равно такие сцены очень работают. Но мы даже ссоримся на позитиве", - признался Александр.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже 12 лет (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)