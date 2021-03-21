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Уметь замечать: Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 09:54
Уметь замечать: Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

С 2012 года 20 марта во всем мире отмечают День счастья. В честь праздника украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим секретом того, как быть счастливой, а также растрогала нежным фото со своим любимым мужем Тимуром Хромаевым.

Звезда поделилась в Instagram романтическим черно-белым фото с супругом, на котором они сняты со спины. При этом пара крепко обнимает друг друга за талию.

Маша, которая счастлива в браке с мужем уже 17 лет и растит с ним двоих детей, раскрыла свое видение счастья и того, как можно его приумножить.

Уметь замечать: Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья

Маша Ефросинина умилила семейным счастьем с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Говорят, Счастье любит тишину... Для меня это очередной отсыл к пережиткам типа "что скажут люди?" или, того хуже, "не радоваться счастью, чтобы его не сглазить". Говорить о своём счастье громко или тихо - это личный выбор и внутренняя свобода каждого. Но вот, от чего бы Счастье, наверное, точно не отказалось, так это от того, чтобы люди его умели замечать. А заметив, принимали с благодарностью. Приняв же, ценили каждую секунду, пока счастье разливает щекочущее тепло по венам", - призналась ведущая.

Фолловеры поблагодарили Ефросинину за мудрые слова и оставили много теплых отзывов ей с супругом.

  • Красивые! Даже со спины
  • Когда ты сам излучаешь счастье тогда и замечаешь его в мелочах и несёшь это людям
  • Прекрасные слова. Когда мы замечаем и благодарим - счастья становится больше
  • Замечать и Благодарить!
  • Невероятно глубокие слова. мы так часто не замечаем своего счастья, просто потому что гонимся за чужим счастьем. И в итоге, теряем свое. Спасибо за это напоминание!
  • Согласна, цените то, что имеете
  • Маш, восхищаюсь вашей семьей и жизненной позицией. умные, красивые, супер!!!! Дай бог вам всего того, что вы хотите!
  • люблю Вашу семью
  • Это очень красиво, такие слова

Напомним, ранее Маша Ефросинина разоткровенничалась о скрытых талантах мужа и отметила, что это очень сексуально.

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