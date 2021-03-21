Уметь замечать: Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья

С 2012 года 20 марта во всем мире отмечают День счастья. В честь праздника украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим секретом того, как быть счастливой, а также растрогала нежным фото со своим любимым мужем Тимуром Хромаевым.

Звезда поделилась в Instagram романтическим черно-белым фото с супругом, на котором они сняты со спины. При этом пара крепко обнимает друг друга за талию.

Маша, которая счастлива в браке с мужем уже 17 лет и растит с ним двоих детей, раскрыла свое видение счастья и того, как можно его приумножить.

Маша Ефросинина умилила семейным счастьем с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Говорят, Счастье любит тишину... Для меня это очередной отсыл к пережиткам типа "что скажут люди?" или, того хуже, "не радоваться счастью, чтобы его не сглазить". Говорить о своём счастье громко или тихо - это личный выбор и внутренняя свобода каждого. Но вот, от чего бы Счастье, наверное, точно не отказалось, так это от того, чтобы люди его умели замечать. А заметив, принимали с благодарностью. Приняв же, ценили каждую секунду, пока счастье разливает щекочущее тепло по венам", - призналась ведущая.

Фолловеры поблагодарили Ефросинину за мудрые слова и оставили много теплых отзывов ей с супругом.