Уметь замечать: Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья
С 2012 года 20 марта во всем мире отмечают День счастья. В честь праздника украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим секретом того, как быть счастливой, а также растрогала нежным фото со своим любимым мужем Тимуром Хромаевым.
Звезда поделилась в Instagram романтическим черно-белым фото с супругом, на котором они сняты со спины. При этом пара крепко обнимает друг друга за талию.
Маша, которая счастлива в браке с мужем уже 17 лет и растит с ним двоих детей, раскрыла свое видение счастья и того, как можно его приумножить.
Маша Ефросинина умилила семейным счастьем с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Говорят, Счастье любит тишину... Для меня это очередной отсыл к пережиткам типа "что скажут люди?" или, того хуже, "не радоваться счастью, чтобы его не сглазить". Говорить о своём счастье громко или тихо - это личный выбор и внутренняя свобода каждого. Но вот, от чего бы Счастье, наверное, точно не отказалось, так это от того, чтобы люди его умели замечать. А заметив, принимали с благодарностью. Приняв же, ценили каждую секунду, пока счастье разливает щекочущее тепло по венам", - призналась ведущая.
Фолловеры поблагодарили Ефросинину за мудрые слова и оставили много теплых отзывов ей с супругом.
- Красивые! Даже со спины
- Когда ты сам излучаешь счастье тогда и замечаешь его в мелочах и несёшь это людям
- Прекрасные слова. Когда мы замечаем и благодарим - счастья становится больше
- Замечать и Благодарить!
- Невероятно глубокие слова. мы так часто не замечаем своего счастья, просто потому что гонимся за чужим счастьем. И в итоге, теряем свое. Спасибо за это напоминание!
- Согласна, цените то, что имеете
- Маш, восхищаюсь вашей семьей и жизненной позицией. умные, красивые, супер!!!! Дай бог вам всего того, что вы хотите!
- люблю Вашу семью
- Это очень красиво, такие слова
Напомним, ранее Маша Ефросинина разоткровенничалась о скрытых талантах мужа и отметила, что это очень сексуально.