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Уничтожила плохое настроение: Юлия Санина поделилась верным способом побороть осеннюю хандру

Новина українською → Суббота 14 ноября 2020 08:27
Уничтожила плохое настроение: Юлия Санина поделилась верным способом побороть осеннюю хандру Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Звезда "Танцев со звездами 2020" посоветовала, как "дожить" до Рождества

Юлия Санина недавно шокировала фанатов своим фото 9-летней давности: дреды, черные ногти, яркий макияж: все это, конечно, очень идет певице, но когда Юлия предстает перед фанатами в сценических костюмах шоу "Танцы со звездами 2020", у них просто захватывает дух.

А еще поклонники обожают, когда певица показывает более личные снимки: какая она дома? Там, где ее видят только родные? Именно такой снимок на этот раз продемонстрировала Юлия. Заодно Санина дала совет своих фанатам, как "дожить" до ярких красок зимы - огоньков, праздников и, соответственно, хорошего настроения.

"Убиваю осеннюю хандру кислотным цветом. Держитесь, мои хорошие, совсем скоро Jingle Bells", - поддержала армию поклонников звезда.

Уничтожила плохое настроение: Юлия Санина поделилась верным способом побороть осеннюю хандруЮлия Санина - дотянуть до Jingle Bells (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники признались под снимком певицы, что она взяла - и просто уничтожила их плохое настроение! Вот так, даже свитшот покупать не нужно, достаточно посмотреть на Юлию - и хандры нет!

Ну и напоследок: пока Санина "рвет" танцпол, на проекте находятся фотографы, которые успевают запечатлеть трогательные моменты, когда певица просто отдыхает или поправляет съехавший чулочек или шнурки, слушает вердикт судей - такие снимки показывают редкие моменты, тем они и самые ценные!

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