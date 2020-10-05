Уникальная украинская певица рассказала, как держит себя в фантастической форме

София Егорова раскрыла секрет своей прекрасной фигуры

20-летняя певица София Егорова, которая сотни раз представляла Украину на международных конкурсах и завоевывала призовые места для нашей страны, поделилась секретами красоты.

"У меня есть ежедневный утренний ритуал - зарядка. Причем уже на протяжении семи лет она, можно сказать, одна и та же. Она задает темп, энергию и вдохновение на целый день! А дни у меня очень разнообразные и загруженные. Я просыпаюсь ранним утром, где-то в 5:30 или 6:00, чтобы в 9:00 быть уже на тренировке по акробатике. Потом в 12:00 уже еду на вокал. В 15:00 бегу на пантомиму, а в 18:00 могу встретиться с подругой и пойти на прогулку по Киеву", - призналась девушка в интервью Lite.

По ее словам, ей нравится экспериментировать в уходе за собой.

"Я люблю пробовать разные виды массажа, вакуум, витаминки - в этом направлении всегда нравится находить новые "оттенки". Еще обожаю умываться утром, могу провести в ванной больше 1,5 часа - умываюсь, наношу уходовые средства, клею патчи и танцую перед зеркалом. Очень люблю тканевые маски для лица. У меня всегда в холодильнике лежит 3-4 маски на разные случаи", - говорит София.

София Егорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

Музыка тоже помогает настроиться на хороший лад.

"Например, одна из моих песен - ремикс на "Ми є любов", на которую я сняла mood video - легкая, танцевальная, позитивная и солнечная! Как раз под нее я больше всего люблю танцевать по утрам и делать зарядку", - отметила певица.

София Егорова презентовала яркое mood video "Ми є любов"

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