"Утиные" губки не портят: Яма умилил фото в необычной компании и сделал личное признание

Влад Яма, как и многие украинские звезды, подводит итоги непростого уходящего года и делится своими личными выводами и откровениями, а также фото из семейного альбома и неожиданными признаниями. Например, он заявил, что в этом году успел побывать за границей, хоть ранее это не афишировал.

В подтверждение своих слов, судья "Танцев со звездами" опубликовал фото с верблюдом. Судя по геолокации, хореограф отдохнул с семьей в ОАЭ. О своей поездке он признался в InstaStories.

"Несмотря ни на что, нам посчастливилось побывать за границей в этом году несколько дней. Это были другие, чем обычно несколько дней. Это тот момент, когда ты идешь по улице в маске, но ты счастлив от каждого шага. Самое главное, что здоровы близкие, я полюбил своих родных еще больше, хочу их обнимать и ценить каждую секунду", - поделился личными выводами судья "Танцев со звездами".

"Губки бантиком", - подписал селфи с обитателем пустыни - верблюдом, Влад.

Влад Яма сделал селфи с "кораблем пустыни" (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Класная фотка", – заверили хореографа в комментариях. "Спасибо. Лиля сделала", - уточнил Влад, что атмсоферный кадр – дело рук его любимой жены.

"Какое позитивное фото", "А у Влада бровки домиком", "Подружка", "Прелесть", "Путеводная звезда для корабля пустыни", "Единственный случай, когда утиные губы не портят фото", "Прикольна фотка, даже верблюд улыбается", – шутили поклонники Влада.

Напомним, что ранее Влад Яма рассказал о знаковой игрушке-талисмане на елку.