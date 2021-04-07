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Утки и любительницы строить одинаковые морды: Астафьева резко высказалась о женских комплексах

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 16:09
Утки и любительницы строить одинаковые морды: Астафьева резко высказалась о женских комплексах Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева часто балует поклонников мотивирующими постами и поднимает острые женские темы. Певице есть что сказать и что обсудить со своими поклонницами, и она не стесняется это делать во всеуслышание. Одна из топовых тем на ее странице в фотоблоге – уверенность в себе и комплексы. Так, артистка решила высказать свое мнение по этому вопросу и призвала девушек любить себя.

Она запостила в Instagram портретное фото и сопроводила его мотивирующим постом.

Певица призналась, что из-за неуверенности девушек и женщин, которые не умеют ценить себя, ее пробирает от удивления и возмущения.

"Девочки, ну вы реально считаете, что 84 % вас не достойны любви? Я не могу в это поверить. Напомню, что в последний раз, мы закончили на том, что "иногда, достаточно поддержки всего одного человека, даже если этот самый человек- это ты", - напомнила артистка.

Даша, как опытная модель, пояснила, что фотосессии не спасут от внутренних комплексов и не добавят настоящую уверенность в себе, не помогут развить осознание истинной самоценности. Это всего лишь фикция и самообман. А любовь к себе стоит искать внутри.

Утки и любительницы строить одинаковые морды: Астафьева резко высказалась о женских комплексах
Даша откровенно поговорила об уверенности в себе (фото: instagram.com/da_astafieva)⠀

"Никакая камера, и никакой фотограф, а тем более фотошоп, не поможет Вам всплыть со дна сомнений, комплексов и бесконечных самоупреков. Фотография - это чистый наркотик. Без примеси чего-то извне… Сейчас все "утки" и "любительницы строить одинаковые морды" дружно запротестуют... Но, все же, я буду настойчиво твердить, что в кадр нельзя заходить, если вам нечего сказать", - убеждена Даша.

Она считает, что перед объективом фотографа надо появляться с идеей и внутренним содержанием, а не пустой внутри.

Певица отметила, что подавляющее большинство девушек хотят полюбить себя ту, что на фотографии равносильно той, что отражается в зеркале. Но для этого стоит сделать усилие.

"Разберитесь в себе. Это полезно. Я хочу напомнить каждой из вас, насколько вы прекрасны!" - подбодрила подписчиц Даша и даже составила благодарственный список, в котором каждая смогла бы узнать себя.

Напомним, что ранее Даша Астафьева поразила признанием о семье и папе.

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