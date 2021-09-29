Утренние танцы: Каменских в облегающем комбинезоне похвасталась грацией и гибкостью

Украинская певица Настя Каменских после похудения следит за фигурой и старается поддерживать себя в форме. Она правильно питается и не забывает о движении - так, артистка показала, с чего начала свой день.

На видео Настя предстала в облегающем спортивном комбинезоне черного цвета с пикантным вырезом в районе груди. Такой наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы. Она не стала наносить макияж, а волосы собрала в пучок.

Каменских появляется в кадре со своей собакой Мими на руках, после чего ставит животное на пол и начинает соблазнительно вертеть бедрами под музыку. На заднем плане виден розовый фитнес коврик и гантели.

"Спортивное утро", - подписала публикацию артистка.

Фолловеры похвалили звезду и поблагодарили за мотивацию, восхищаясь ее гибкостью и красотой в комментариях.