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Утренние танцы: Каменских в облегающем комбинезоне похвасталась грацией и гибкостью

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Среда 29 сентября 2021 12:31
Утренние танцы: Каменских в облегающем комбинезоне похвасталась грацией и гибкостью Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Настя Каменских после похудения следит за фигурой и старается поддерживать себя в форме. Она правильно питается и не забывает о движении - так, артистка показала, с чего начала свой день.

Звезда устроила зажигательные танцы и поделилась видеороликом в Instagram.

На видео Настя предстала в облегающем спортивном комбинезоне черного цвета с пикантным вырезом в районе груди. Такой наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы. Она не стала наносить макияж, а волосы собрала в пучок.

Каменских появляется в кадре со своей собакой Мими на руках, после чего ставит животное на пол и начинает соблазнительно вертеть бедрами под музыку. На заднем плане виден розовый фитнес коврик и гантели.

"Спортивное утро", - подписала публикацию артистка.

Фолловеры похвалили звезду и поблагодарили за мотивацию, восхищаясь ее гибкостью и красотой в комментариях.

  • Молодец, вот правильно, гибкое тело - молодое тело
  • Красотка
  • Настя, почему ты до сих пор не участвуешь в Танцы со звёздами?
  • Оййй красивая! доброе спортивное!
  • Я тоже люблю утром танцевать. Таким образом поднимается настроение на весь день
  • Крутая
  • Супер, як класно
  • Красивая Настя. Моё утро такое же, с гибкого тела. Ух, нравится танцы и спорт
  • Такая грациозная

Напомним, ранее Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа - певица показала жаркое фото с мужем.

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Настя Каменских
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