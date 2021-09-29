Утренние танцы: Каменских в облегающем комбинезоне похвасталась грацией и гибкостью
Украинская певица Настя Каменских после похудения следит за фигурой и старается поддерживать себя в форме. Она правильно питается и не забывает о движении - так, артистка показала, с чего начала свой день.
Звезда устроила зажигательные танцы и поделилась видеороликом в Instagram.
На видео Настя предстала в облегающем спортивном комбинезоне черного цвета с пикантным вырезом в районе груди. Такой наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы. Она не стала наносить макияж, а волосы собрала в пучок.
Каменских появляется в кадре со своей собакой Мими на руках, после чего ставит животное на пол и начинает соблазнительно вертеть бедрами под музыку. На заднем плане виден розовый фитнес коврик и гантели.
"Спортивное утро", - подписала публикацию артистка.
Фолловеры похвалили звезду и поблагодарили за мотивацию, восхищаясь ее гибкостью и красотой в комментариях.
- Молодец, вот правильно, гибкое тело - молодое тело
- Красотка
- Настя, почему ты до сих пор не участвуешь в Танцы со звёздами?
- Оййй красивая! доброе спортивное!
- Я тоже люблю утром танцевать. Таким образом поднимается настроение на весь день
- Крутая
- Супер, як класно
- Красивая Настя. Моё утро такое же, с гибкого тела. Ух, нравится танцы и спорт
- Такая грациозная
Напомним, ранее Каменских в бикини раззадорила сеть "королевским шлепом" от Потапа - певица показала жаркое фото с мужем.